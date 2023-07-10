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Столтенберг: Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції

Максим Сидоржевський
1 год. тому

На переговорах з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном у Вільнюсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився передати на ратифікацію до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомив Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг
Єнс СтолтенбергФото: PETRAS MALUKAS/AFP

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився передати на ратифікацію до турецького парламенту заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Вільнюсі ввечері у понеділок, 10 липня. 

"Я радий повідомити, що президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про вступ Швеції (до НАТО - Ред.) до Великих національних зборів (парламент Туреччини. - Ред.) і тісно співпрацювати з асамблеєю для забезпечення ратифікації", - сказав Столтенберг, цитує агенція Reuters.

Цій заяві передували переговори у Вільнюсі за участі Столтенберга, Ердогана та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. "Це історичний день", - зауважив Столтенберг. Генсек НАТО також констатував, що Швеція виконала всі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті Альянсу в Мадриді, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки.

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Вимоги Ердогана

Раніше у понеділок Ердоган заявив, що Туреччина готова буде відкрити шлях для вступу Швеції до НАТО після того, як Євросоюз відновить переговори щодо вступу його країни до блоку. "Спочатку відкриймо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції, так само як зробили це для Фінляндії", - наголосив Ердоган.

Коментуючи вимогу Ердогана, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує прагнення Туреччини стати членом ЄС. Водночас, за його словами, цього не було серед умов, перелічених в угоді, яку Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали на минулорічному саміті НАТО в Мадриді. Не пов'язувати процеси вступу Швеції до НАТО і Туреччини до ЄС закликали також в Брюсселі, Берліні та Вашингтоні.

Раніше головною причиною блокування вступу Швеції Анкара називала недостатні дії скандинавської країни у боротьбі з "терористичними організаціями". Зокрема, йдеться про заборонену "Робітничу партію Курдистану" (РПК), яка входить до терористичного списку у Туреччині, ЄС та США. Також Анкара обурювалася демонстрацією біля турецького посольства у Стокгольмі, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - спалив Коран.

У самій Швеції з 1 червня діють нові закони про боротьбу з тероризмом. Згідно з ними, участь у терористичній організації, фінансування такої участі або підтримка її в будь-який інший спосіб є кримінально караним злочином. Над посиленням антитерористичного законодавства працювали роками.

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