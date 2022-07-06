24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 6 липня (час київський).

++22.30++

На конференції у Лугано домовилася про залучення 1,9 мільярда доларів в Україну

На конференції з відновлення України у Лугано досягнуто домовленостей про виділення майже 1,9 мільярда доларів на підтримку України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз.

Майже 1,9 мільярда доларів. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України", - написав прем'єр у Telegram.

За словами Шмигаля, йдеться про 600 мільйонів доларів на фінансову підтримку, понад 500 мільйонів доларів для розвитку аграрного сектору - зберігання, поліпшення логістики, ліквідності для підприємств, понад 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону та майже 250 мільйонів доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

Прем'єр подякував за солідарність урядам Швейцарії, Швеції, Великобританії, Світовому банку, Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейському інвестиційному банку (ЄІБ), приватному українському та міжнародному бізнесу.

++21.27++

Київ закликав Берлін збільшити постачання гаубиць і РСЗВ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з німецькою колегою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) наголосив на нагальній необхідності збільшення постачань самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) в Україну. Глави МЗС поговорили напередодні міністерської зустрічі G20 на Балі і домовилися "тиснути на Росію".

Читайте також: Хто та які системи озброєнь постачає Україні

У Держдумі РФ пригрозили США поверненням Аляски

++21.10++

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час засідання парламенту заявив, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською, і тому нібито Росії "є що повертати". Він зазначив, що віцеспікер Держдуми Петро Толстой запропонував провести на Алясці референдум.

Літак і вертоліт Медведчука передали ЗСУ

++20.39++

Літак і вертоліт, які належать родині підозрюваного у державній зраді депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у Telegram. Транспорт вилучили в межах кримінального провадження стосовно Медведчука.

Читайте також: Чому процес над Віктором Медведчуком закрили для громадськості

++20.21++

Київ просить Анкару перевірити три російські судна, які могли вивозити зерно з окупованих територій

Офіс генпрокурора України попросив міністерство юстиції Туреччини перевірити три кораблі під прапором Росії, які могли займатися транспортуванням зерна з окупованих українських територій, повідомляє Reuters. У листі від 13 червня, з яким ознайомилося агентство, йдеться, що судна вирушали з головного зернового терміналу анексованого Криму в Севастополі у квітні та травні. Київ вимагає від Анкари надати документацію про їхній вантаж та прибуття до турецьких портів.

Усі три великі кораблі - "Міхаіл Ненашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка" - належать дочірній компанії російської "Об'єднаної суднобудівної корпорації", що знаходиться під санкціями Заходу, згідно з судноплавною базою даних Equasis. Російська компанія не відповіла на запит Reuters щодо коментаря.

++19.57++

Генштаб ЗСУ: Наступ росіян відбили на трьох напрямках

Протягом дня українські військові відбили кілька спроб штурму з боку військ РФ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, штурм відбили на Харківському (Козача Лопань - Соснівка), Слов'янському (Довгеньке - Мазанівка), на Бахмутському напрямках (Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське). Тим часом РФ намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут - Лисичанськ. З цією метою було здійснено артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого, зазначили в Генштабі. На Краматорському напрямку РФ намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка.

++19.34++

Зеленський анонсував постачання Україні "потужної ППО"

Президент України Володимир Зеленський анонсував постачання Україні від західних союзників потужної протиповітряної оборони. "Як би не розгорталася війна на полі бою, пріоритет усе-таки - безпека неба. Це пріоритетно. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужної протиповітряної оборони", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Міхалом Мартіном у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, від таких постачань, які зможуть гарантувати безпеку людей від ракетного обстрілу, залежатиме і швидкість повернення додому вимушених переселенців.

++19.20++

Австрія конфіскувала підземне сховище "Газпрому"

Австрія конфіскувала підземне сховище газу (ПГС) Хайдах російського концерну "Газпром". Уряд країни пояснив, що так він реалізує принцип "використовуй або втрать" і передасть ПСГ Хайдах, яке "Газпром" "систематично відмовляється заповнювати", іншим енергетичним компаніям. "Це критично важлива інфраструктура", - заявила міністерка енергетики Австрії Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler). Рішення надати ПСГ Хайдах ємністю 2,8 мільярда кубометрів іншим постачальникам підтвердив і канцлер Карл Негаммер (Karl Nehammer). У травні він особисто попереджав президента РФ Володимира Путіна про можливу конфіскацію цього сховища.

++18.17++

Шольц анонсував нові партії зброї Україні найближчим часом

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) анонсував подальше постачання озброєнь Україні в рамках так званого кругового обміну з країнами-партнерами. Ці озброєння передадуть Києву найближчим часом, повідомив Шольц, виступаючи у Бундестазі. Круговий обмін передбачає, що держави Східної Європи надають Україні важке озброєння радянського зразка, а натомість Німеччина постачає їм сучасні аналоги.

++17.50++

Бербок: Не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Росії не можна дозволити просто використати зустріч представників країн Великої двадцятки в Індонезії як трибуну для виступу. "Ми всі зацікавлені в тому, щоб міжнародне право поважалося та дотримувалося. Це спільний знаменник", - сказала вона. Бербок закликала до спільної відповіді на агресивну війну Росії проти України напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі, яка стартує 7 липня.

++17.22++

Нардепу Ковальову оголосили підозру у державній зраді

Українські правоохоронці заочно повідомили народному депутату України та колишньому члену "Слуги народу" Олексію Ковальову про підозру у державній зраді, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що підозрюваному загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. За даними ДБР, встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ "уряді Херсонської області". За даними слідства, з 12 березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на окупованій території області. Народний депутат публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції до РФ.

++16.58++

Генштаб скасував документ щодо переміщень військовозобов'язаних

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) скасував дію порядку щодо надання військовозобов'язаним дозволу на виїзд за межі місця перебування або проживання, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання", - написав Залужний у Telegram.

Оновлений документ, за його словами, буде розроблено на основі змін до законодавства, що регулює переміщення громадян в умовах воєнного стану, адже "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів". При цьому Залужний наголосив, що від початку розроблений Генштабом порядок надання дозволів стосувався "винятково внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки і не створював зобов'язань, обмежень прав і свобод громадян України". "Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави", - зазначив він.

Читайте також: Повсюдна мобілізація в Україні: чи законні повістки на пляжах і заправках

++16.33++

У США випустили колекційну монету "Острів Зміїний"

Білий дім випустив колекційну монету "Острів Зміїний".

Скріншот із сайту крамниці Білого дому з зображенням монети

Як повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому, нова монета в серії "Історичні монети" присвячена "українському опору російському вторгненню на острів Зміїний".

З одного боку монети зображений острів і герб України, з іншого - військові на тлі крейсера, що тоне. Також на монеті викарбувана фраза, якою захисники Зміїного відповіли на заклик російських військових здатися.

Читайте докладніше: У США випустили колекційну монету на честь опору українців РФ на Зміїному

++16.07++

Розроблений Генеральним штабом Збройних сил України порядок надання військовозобов'язаним дозволу на виїзд за межі місця проживання може містити загрозу дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, зокрема на свободу переміщення і на працю, вважає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. "Викликає занепокоєння відсутність у наказі чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду, адже значна кількість населення, зокрема тих, що проживає у приміській зоні, працює на постійній основі у містах", - йдеться у заяві Офісу омбудсмена у Telegram.

Також, за словами Лубінця, не передбачені наказом і екстрені випадки, коли такий виїзд для військовозобов’язаного є нагальним і не потребує зволікань. Крім того, розробниками не враховано спроможність територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи, наголосив омбудсмен. "З метою упередження можливого порушення прав громадян України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини просить невідкладного втручання президента України як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина для вирішення ситуації, що склалася", - йдеться у повідомленні.

++15.20++

Єврокомісія вважає справедливим передати заморожені російські активи та активи російських олігархів на відновлення України та готує правову базу для цього, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу в Європарламенті. За її словами, ЄС ще до завершення бойових дій має намір провести з країнами G7 конференцію щодо відбудови України. Наразі Єврокомісія заморозила активи на суму близько 33 мільярди євро, що належать російським бізнесменам та Центробанку РФ.

++15.00++

Близько мільйона українців отримують бойовий досвід - РНБО

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Українські військові біля збитого російського вертольота на Харківщині в травні

Він наголосив, що заявлена Росією мета "демілітаризації України" призвела до зворотних наслідків. "За чотири місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - написав Данілов у Twitter.

Читайте докладніше: Близько мільйона українців отримують бойовий досвід - РНБО

++14.26++

На відбудову Маріуполя треба 14 мільярдів доларів і 10 років - мер

Відбудова Маріуполя потребуватиме понад 14 мільярдів доларів і від семи до 10 років, повідомив мер міста Вадим Бойченко. За його словами, через війну в місті знищені або пошкоджені 1356 багатоповерхових будинків, розбомблені 40 відсотків приватних будинків, більшість з яких не підлягають реконструкції.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршала" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя", - зазначив Бойченко та додав, що про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк і великий український бізнес.

++13.53++

Депутат Новинський складає мандат

Депутат Верховної Ради України Вадим Новинський написав заяву про складення повноважень, копію якої оприлюднив у Facebook. "У нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів", - написав він.

++13.27++

ПЦУ та УПЦ провели спільну зустріч у Софії Київській

Духовенство Православної церкви України та Української православної церкви провело зустріч на території Софії Київської 5 липня. Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України", - пише він у Facebook.

++13.03++

Угорщина не постачає Україні зброю, щоб не наражати на небезпеку угорців Закарпаття - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив рішення країни не постачати зброю Україні бажанням не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. "150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що в разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоби вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - сказав він в ітнтерв'ю американському телеканалу СNN. Сіярто додав, що зараз угорська частина кордону з Україною є найбезпечнішою, тому його, наприклад, використовує Міжнародний комітет Червоного хреста.

++12.44++

У Росії розкритикували оприлюднення розмови Макрона і Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що публікація розмови між президентами Франції Еммануелем Макроном і Росії Володимиром Путіним є порушенням "дипломатичного етикету".

Путін і Макрон у Кремлі на початку лютого

"Дипломатичний етикет не передбачає одностороннього витоку записів", - цитує слова Лаврова під час поїздки до В'єтнаму агенція AFP.

Деталі конфіденційної розмови, яка відбулася за кілька днів до початку повномасштабної війни РФ в Україні, оприлюднила телекомпанія France 2.

Читайте також: Як Макрон умовляв Путіна не розпочинати війну і що він йому обіцяв

++12.23++

Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon за допомогу Україні

Міністерство цифрової трансформації України вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon. Це нагорода, запроваджена президентом України Володимиром Зеленським для компаній та посадовців, які допомагають Україні в боротьбі з Росією, що розв'язала проти неї війну. "Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни. Зокрема, критично важливою була міграція державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище Amazon AWS. А ще з перших днів війни заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні мінцифри.

++11.49++

Прем'єр-міністр Ірландії приїхав з візитом до України

До України прибув з неанонсованим візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, повідомляє газета The Irish Times.

Міхал Мартін (архівне фото)

У Києві в нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На порядку денному переговорів будуть запити Києва щодо підтримки з боку Ірландії та Європейського Союзу на тлі війни, розв'язаної Росією проти України. Напередодні візиту Мартін заявив, що Ірландія підтримуватиме Україну перед обличчям "аморальної та неспровокованої терористичної війни" РФ.

Мартін уже відвідав зруйновані внаслідок наступу російської армії райони Київщини, зокрема, Бородянку та Гостомельський аеропорт, повідомляє The Guardian.



++11.23++

Росія призупинила транзит нафти з Казахстану в Європу

Російський суд зобов'язав "Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) - один із найбільших у світі трубопроводів, який постачає нафту з Казахстану до Європи, - припинити роботу на 30 днів. Суд обґрунтував своє рішення необхідністю запобігання можливій шкоді довкіллю від роботи трубопроводу, бо там нібито виявили документальні порушення в планах боротьби з розливами нафти. У КТК уже заявили, що вимушені виконати рішення суду, втім збираються його оскаржити.

Казахстан має великі запаси нафти, але не має виходу до морів, окрім Каспійського. Тому близько 80 відсотків нафти, що експортується з Казахстану, проходить через термінал у портовому місті Новоросійськ на півдні Росії. Загалом річна потужність терміналу становить 67 мільйонів тонн нафти.

++10.54++

ДБР ініціює звільнення заступника голови Харківської облради через російський паспорт

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради через наявність у нього російського громадянства, повідомляє пресслужба бюро. "За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії", - зазначають у ДБР. Відповідне звернення вже направили до Харківської облради, "оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, в тому числі таємної інформації". Питання відсторонення посадовця Харківська облрада планує розглянути найближчим часом, кажуть у ДБР.

++10.22++

В ніч на 6 липня РФ наносила ракетні удари зі своєї території по Харкову, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В Основ'янському районі влучили по відкритій території, в Новобаварському - в адміністративну будівлю, в Київському - у вищий навчальний заклад.

У Харківській області 5 липня війська РФ обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Постраждали троє осіб, у тому числі дитина, молодша двох років. ​

++09.56++

"Приватбанк" установив ринковий курс безготівкового обміну валют

З середи, 6 липня, "Приватбанк" встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Рішення стосується курсу конвертації за картками: зняття готівки та переказів з валютних карток у гривні в Україні, а також всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. "Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - ідеться у повідомленні "Приватбанку".

++09.29++

Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - розвідка

Битва за Слов'янськ Донецької області стане наступною ключовою в боротьбі за Донбас, вважає військова розвідка Великобританії.

Українські військові в Слов'янську наприкінці квітня

За її даними, Росія кинула на Ізюмський напрямок більшість своїх підрозділів східної та західної групи військ. Зараз вони знаходяться приблизно в 16 кілометрах на північ від Слов'янська. "Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у щоденному звіті розвідки.

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) ідеться, що РФ продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями, що може створити умови для їхньої прямої анексії. Аналітики вважають, що Кремль зберігає мету зміни влади в Україні та територіальної експансії далеко за межі Донбасу.

Читайте детальніше: Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

++08.57++

Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій розповіли про ситуацію в регіонах:

У Миколаївській області в ніч на 6 липня під вогнем РФ опинилося село Нечаяне, де за попередньою інформацією загинула людина . 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім.

. 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім. У Дніпропетровській області російські війська обстріляли село Шестерня . Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко.

. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко. У Донецькій області 5 липня внаслідок атак РФ загинули п'ятеро людей: двоє в Авдіївці, по одній людині - в Слов'янську, Красногорівці та Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення, повідомив Павло Кириленко.

++08.29++

У Великобританії стартують анонсовані Джонсоном навчання ЗСУ

До Великобританії прибули перші українські військовослужбовці для участі в навчаннях, які анонсував прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Києва в червні.

Навчання британських військових (архівне фото)

Як повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, навчання стартують незабаром. "Українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великобританії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - розповів він.

Читайте детальніше: У Великобританії стартують анонсовані Джонсоном навчання ЗСУ

++07.58++

Зведення генштабу ЗСУ

Російські війська наступають в районах Мазанівки та Луганського Донецької області, бої тривають, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спробу наступу РФ у районах населених пунктів Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Спірне та Вершина на Донеччині українські війська відбили.

Дистанційно росіяни мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги на Харківщині. Авіаударів РФ завдала в районі Вуглегірської теплової електростанції та неподалік Авдіївки. Ракетних обстрілів і далі зазнає Миколаївщина. Під вогнем важкого озброєння - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ утримує у готовності до завдання ракетних ударів по Україні в морі чотири носії високоточної зброї, зазначають у генштабі.

++07.27++

35 країн за посилення спортивних санкцій проти Росії

35 країн виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії через розв'язану нею війну в Україні та щодо Білорусі через сприяння їй. Спільну заяву щодо цього підписали США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Корея, Великобританія та країни Європейського Союзу за винятком Болгарії та Угорщини.

В ній ідеться, що російські та білоруські спортсмени, допущені до змагань, мають виступати у нейтральному статусі, а використання прапорів, гербів і гімнів РФ і Білорусі мають бути заборонені. Також у заяві сказано, що особи, пов'язані з російською та білоруською владою, мають бути усунені від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях, а членство національних спортивних органів Росії та Білорусі в міжнародних федераціях має бути призупинене. Крім того, слід вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань у Росії та Білорусі, повідомляється на сайті державного департаменту США.