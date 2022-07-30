Інститут вивчення війни схиляється до версії України щодо атаки в Оленівці

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 липня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 30 липня (час київський).

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Кількість жертв обстрілу російською армією зупинки громадського транспорту в Миколаєві 29 липня збільшилась до семи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, у лікарні померли ще двоє чоловіків.

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Ексглава ЦРУ: Україна зможе повернути захоплені РФ території

Ексглава Центрального розвідувального управління та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус вважає можливим повернення Україною територій, захоплених Росією під час війни.

Девід Петреус

"Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО та західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Читайте детальніше: Ексглава ЦРУ: Україна зможе повернути захоплені Росією території

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Україна успішно відбила невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу Донецька, а в районі Херсона війська РФ установили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоби компенсувати втрати від ударів Збройних сил України по мостах. Про це йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. За інформацією розвідників, на нещодавно окупованих південних територіях України Москва збільшує тиск на окупаційну "владу" для підготовки псевдореферендумів про приєднання до Росії пізніше цього року. Повідомляється, що російські ставленики змушують місцеве населення розкривати особисті дані для складання списків для майбутнього так званого голосування.

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Російський "Газпром" припинив постачання до Латвії

Підземне газосховище у Латвії

Російський концерн "Газпром" припинив постачання газу до Латвії, звинувативши її в порушенні умов забору палива. Про це йдеться у заяві російського газового монополіста. Подробиць щодо рішення концерн не надав.

Напередодні латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze повідомила про відновлення закупівель російського газу. Утім, у компанії наголосили що купують блакитне паливо не в "Газпрому" за рублі, а розраховуються в євро з іншим постачальником.

Читайте детальніше: Російський "Газпром" припинив постачання до Латвії

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Навчальний заклад, що постраждав у Харкові від нічних обстрілів з боку РФ - це училище, по якому вдарили, ймовірно, трьома ракетами з комплекса протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "Центральний корпус знищений, пожежа була масштабною, але наші рятівники впорались", - написав він у Telegram. Другий за ніч удар армія РФ нанесла по району Холодної гори. Там руйнувань немає, лише вилетіло скло у прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

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Голова оборонного комітету Бундестагу: Канцелярія Шольца гальмує військову допомогу Україні

Постачання зброї Україні з Німеччини уповільнює відомство федерального канцлера, вважає голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з будь-яких причин, відомство канцлера", - цитує агенція AFP слова парламентарки. Штрак-Ціммерманн вважає, що німецький уряд має вирішити питання з постачаннями не пізніше кінця жовтня. За її словами, все вказує на те, що президент РФ Володимир Путін "продовжить свою віроломну кампанію", тож німецьким політикам "не слід розслаблятися".

Читайте також: Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

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Інститут вивчення війни схиляється до версії України щодо атаки в Оленівці

Американський інститут вивчення (ISW) війни поки не може впевнено та незалежно оцінити характер атаки на колонію з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці на Донеччині чи відповідальність за неї, йдеться у щоденному звіті. Водночас аналітики зауважують, що наявні візуальні докази більше підтверджують версію України, ніж Росії. Зокрема, відео російських пропагандистських ЗМІ демонструють пошкодження будівлі від пожежі, а не від потенційного удару реактивними системами залпового вогню HIMARS, в обстрілі якими РФ звинуватила Україну. Також експерти зауважують, що в російських відео уламків цих систем не надається ніяких доказів, що їх виявили саме на місці даної атаки. ISW обіцяє оновити інформацію, коли матиме додаткові дані.

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У ніч на суботу російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. Руйнувань зазнав автовокзал і прилеглі будівлі. За даними мера міста Вадима Ляха, постраждалих немає.

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ЄС вдвічі скоротив закупки газу з РФ після війни в Україні

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС за період з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину.

Жозеп Боррель

Боррель додав, що неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч". "Ми не можемо творити дива", - наголосив він.

Головний дипломат ЄС звернув увагу на ефективність європейський санкцій щодо РФ. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони більше не матимуть до них доступу", - пояснив він. Боррель переконаний, що дуже скоро президенту РФ Володимиру Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу".

Читайте докладніше: Головний дипломат ЄС про відмову від газу з РФ: Ми не можемо творити чудеса

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РФ обстріляла спальний район Миколаєва, є жертви

У ніч на суботу російська армія обстріляла один із спальних районів Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро зазнали поранень. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальнішу інформацію обласна військова адміністрація уточнює.

++09.24++

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини назвала воєнним злочином катування українського військовополоненого, відео якого днями поширили в мережі. "Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов'язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", - йдеться в заяві місії. В ній також наголошується, що ті, хто вчиняє воєнні злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності та засуджені судом.

++08.52++

Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогу в евакуації поранених український військовополонених із обстріляної колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, а також передачу медичного приладдя та матеріали для судово-медичної експертизи. "Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоби поранені отримали життєво необхідну допомогу та щоби з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - йдеться в заяві.

МКЧХ запросив доступ до Оленівки, щоби визначити стан тих, хто перебував на місці під час нападу. "Усі військовополонені, де б їх не утримували, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях, і на них не можна нападати", - наголошується в заяві.

++08.30++

ЄС: Звірства російських військових щодо полонених - воєнні злочини

Жозеп Боррель

Вбивство десятків українських військовополонених, у тому числі захисників маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь", які здалися Росії, а також катування російськими військовими полоненого солдата - це жахливі звірства, йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми найманцями. Ці нелюдські, варварські дії є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та є воєнними злочинами", - сказано в ній.

Читайте детальніше: ЄС: Звірства військових РФ щодо українських полонених - воєнні злочини

++08.08++

Ракетні удари по Харкову: постраждав ще один навчальний заклад

Близько третьої години ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. "Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного з навчальних закладів", - повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформації немає.

Близько четвертої ранку РФ нанесла ще один удар по Харкову. Подробиць про нього Терехов поки не повідомив.

++07.57++

Українські військові відбили штурм російської армії на чотирьох напрямках на сході України. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). На Слов'янському напрямку сили РФ вели штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, але успіху не мали та відійшли, така ж сама ситуація біля Вершини і Травневого на Бахмутському напрямку, біля Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку, а також біля Мар'їнки на Новопавлівському напрямку.

Тривають бойові дії біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини на Бахмутському напрямку, поблизу Павлівки - на Новопавлівському, біля Красногорівки - на Авдіївському.

Російські військові продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури на Бахмутському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Вони завдали авіаударів біля Соледару на Бахмутському напрямку, Новомихайлівки та Малих Щербаків - на Запорізькому, Новогригорівки та Андріївки - на Південнобузькому, Серебрянки та Спірного - на Краматорському, Селидового, Авдіївки та Первомайського - на Авдіївському. Під артилерійський вогонь знову потрапила Харківщина та населені пункти на Сіверському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському і Слов'янському напрямках.

++07.31++

Після Оленівки Зеленський закликав визнати Росію спонсоркою тероризму

У відеозверненні за підсумком 156-го дня війни президент України Володимир Зеленський говорив про удар по Оленівці Донецької області: "Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих".

Він наголосив, що українські військові виходили з "Азовсталі" під гарантії Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного хреста. "Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав Зеленський.

Він знову звернувся до США з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це - факт", - наголосив президент України.

Читайте детальніше:Зеленський: РФ порушила гарантії ООН і Червоному Хресту вбивством полонених