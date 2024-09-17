Журналисты разоблачили пропагандиста - преемника Пригожина

Немецкие и эстонские журналисты проанализировали утечку внутренних документов связанной с Кремлем стуктуры, которая создает интернет-мемы и распространяет пропаганду на поддельных сайтах западных СМИ.

Консорциум журналистов-расследователей выявил очередную пропагандистскую структуру Кремля, проанализировав внутренние документы связанного с администрацией президента РФ "Агентства социальных проектов". В проведенном немецкими телеканалами WDR и NDR, газетой Süddeutsche Zeitung , а также эстонским порталом Delfi расследовании, которое было опубликовано в понедельник, 16 сентября, зафиксированы попытки повлиять на мнения и политические процессы во всем мире, в том числе в Германии.

Глава пропагандисткой структуры - Илья Гамбашидзе

"Агентство социальных проектов", внутреннее название которого -"Команда И", возглавляет Илья Гамбашидзе. И он сам, и его структура с начала 2024 года находятся под санкциями США. Как отмечают немецкие телеканалы, на данный момент Гамбашидзе считается одним из самых активных пропагандистов Москвы и является своего рода преемником убитого год назад создателя "фабрики троллей" Евгения Пригожина.

Однако если Пригожин долгое время отрицал свою связь с потоком интернет-фейков, то во внутреннем видео "Команда И" открыто поясняет, что занимается "сбором и анализом информации из западных СМИ, разработкой собственных нарративов и упаковкой их в контент", цитируют телеканалы.

Пропагандисты создают карикатуры и мемы

Как отмечается далее, внутренние документы, датированные до середины 2024 года, которые удалось проанализировать в результате утечки, дают глубокое представление о деятельности российской пропагандистской структуры. Она целенаправленно пытается подготовить настроения на Западе для трансляции российских нарративов и усилить существующие социальные конфликты путем распространения фейков.

В документах есть списки с сотнями фамилий и сфер деятельности постоянных и внештатных сотрудников, которые параллельно работают над кампаниями по дезинформации в разных странах. На их счету среди прочего - сотни карикатур и интернет-мемов, которые целенаправленно транслируют кремлевские нарративы и фейковые новости через сеть ботов и поддельных аккаунтов в соцсетях.

Кампания по подделке сайтов известных мировых СМИ

Особенно много созданных данной структурой карикатур и мемов в Telegram-канале VoxCartoons, в них часто фигурируют США, Европа и Украина. На их счету, в частности, скандальный мем с Зеленским, который осенью прошлого года разместил в своем аккаунте американский предприниматель Илон Маск, указывают расследователи.

В утечке также содержатся многочисленные доказательства того, что структура Габашидзе запустила так называемую кампанию Doppelganger ("Двойник"), в рамках которой на поддельных сайтах известных западных СМИ - в том числе немецких Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel - публикуются дезинформационные статьи.

Цели российских пропагандистов в Германии

К целевым странам российских пропагандистов в числе прочих относятся ФРГ, Франция, Израиль и Украина. В частности, для Германии во внутренних документах сформулирована цель "увеличить долю голосов АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) до 20 процентов", при этом имеются в виду результаты партии в проводящихся в ФРГ регулярных общенациональных соцопросах. Такой результат впервые был достигнут АдГ в июле 2023 года.

Еще одной заявленной целью "Команды И" в Германии является усиление у жителей страны страха перед будущим. Соответствующий показатель в соцопросах по возможности должен превышать 50 процентов, говорится в полученных журналистами документах. Кроме того, более 55 процентов немцев не должны быть готовы пожертвовать своим благосостоянием ради победы над Россией, указывается далее. Российские пропагандисты стремятся также расколоть немецкое общество и увеличить долю избирателей, которые отказываются голосовать за "зеленых", отмечают авторы расследования.

При этом, согласно полученным данным, еженедельные летучки с сотрудниками "Команды И" проводят высокопоставленные представители администрации президента РФ, а проект курирует замглавы АП Сергей Кириенко. Кроме того, в совещаниях активно участвует глава управления внутренней политики (УВП) Александр Харичев.