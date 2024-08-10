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МВД ФРГ допускает попытки вмешательства РФ в выборы земель

Роман Сулима
10 августа 2024 г.

О возможных попытках России манипулировать предстоящими земельными выборами в восточной Германии, росте дезинформации, манипуляциях и настраивании социальных групп друг против друга сообщило министерство внутренних дел.

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Здание министерства внутренних дел в Берлине
Здание министерства внутренних дел в БерлинеФото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

Министерство внутренних дел Германии предупредило о возможных попытках России манипулировать предстоящими земельными выборами на востоке страны. "Мы должны исходить из того, что все выборы в нашей стране являются потенциальной мишенью для незаконного влияния", - заявил газете Handelsblatt официальный представитель ведомства в субботу, 10 августа. 

Тем самым Россия пытается "незаконно повлиять на общественные дебаты и принятие политических решений в Германии", добавил он. По его словам, с самого начала российской агрессии в Украине наблюдается рост дезинформации как со стороны представителей власти РФ, так и государственных и прокремлевских СМИ на различных информплатформах и в социальных сетях. "Они используют ложную информацию для разжигания эмоциональных дискуссий и намеренно настраивают социальные группы друг против друга", - сказал газете представитель МВД Германии.

Выборы в ряде земель ФРГ пройдут в начале осени

Новые земельные парламенты будут избраны в федеральных землях Тюрингия и Саксония 1 сентября, а в Бранденбурге - 22 сентября.

По данным опроса ZDF Politbarometer, опубликованным накануне, в Тюрингии за провопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовы отдать свои голоса 30 процентов избирателей. За ней следуют Христианско-демократический союз (ХДС) с 21 процентом и "Союз Сары Вагенкнехт" с 19 процентами. У Левой партии - 15 процентов, а у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - всего семь процентов.

Согласно опросу, в Саксонии с 34 процентами лидирует ХДС, всего на четыре процента отстает АдГ. У "Союза Сары Вагенкнехт" - 11 процентов, "зеленые" и СДПГ имеют по шесть процентов.

 

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