  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

ФБР: ФРГ - мишень российских пропаганды и дезинформации

Кирилл Шестаков
6 сентября 2024 г.

Россия проводит в Германии масштабные дезинформационные кампании, чтобы подорвать поддержку Украины и очернить США и НАТО, следует из досье Федерального бюро расследований.

https://p.dw.com/p/4kKmr
Видео с одним из лидеров партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в соцсетях.
Видео с одним из лидеров партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в соцсетях. Фото: Guido Schiefer/IMAGO

Россия проводит дезинформационные кампании в некоторых странах Европейского Союза с целью внести раздор, в частности, в немецкое общество, говорится в обнародованном в среду, 5 сентября, докладеФедерального бюро расследований США (ФБР).   В 277-страничном досье ФБР представлено множество российских документов, в которых описываются "планы завоевания сердец и умов европейцев", пишет издание Politico.

Цель Москвы в Германии - "дискредитировать США и НАТО"

Как следует из протокола одного из заседаний российского Агентства социального проектирования (АСП), Москва решила нацелить дезинформационные кампании на Германию и Францию, в этом же протоколе утверждается, что "немцы более зависимы, чем французы". Участники встречи АСП согласились с тем, что ключевые цели таких кампаний в ФРГ - "дискредитировать США и НАТО", подорвать решимость поддерживать Украину и убедить немцев в "неэффективной политике санкций". Как отмечает ФБР, Агентство социального проектирования подчиняется первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

30 тысяч комментариев в месяц для немецкой аудитории

Цель одного из проектов АСП, озаглавленного как "Работа в комментариях", состоит в том, чтобы "вызывать у аудитории рациональные и эмоциональные реакции", связанные с войной в Украине и политикой США. В качестве примера "рациональной" реакции приведен вопрос: "действительно, а зачем нам нужно помогать Украине?", а в качестве примера эмоциональной - "какие же все-таки американцы подлецы!" В сопроводительной справке к проекту указывается, что ежемесячно нужно оставлять в соцсетях 30 тысяч комментариев с такими посылами для немецкой аудитории. Такие же показатели эффективности - для Франции.

Создать "образ мучеников" для партии АдГ

В другом российском документе, оказавшемся в распоряжении немецкого издания T-Online, говорится, что Россия "всеми средствами" поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии", формируя для членов АдГ "образ мучеников", которые "страдают за демократию и национальные интересы Германии".

США ввели санкции против Russia Today 

Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против 10 физических лиц и двух организаций, причастных к "попыткам Москвы повлиять президентские выборы в США в 2024 году". Под штрафные меры подпали, в частности, международная сеть телеканалов Russia Today (RT) и ее главный редактор Маргарита Симоньян.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаг ЕС

Совет ЕС согласовал санкции против российской пропаганды

Совет ЕС согласовал санкции против российской пропаганды

Послы стран ЕС утвердили санкции в отношении связанного с Россией портала Voice of Europe, а также РИА "Новости", "Российской газеты" и "Известий".
Политика15 мая 2024 г.
Компьютерные данные

США пресекли российскую дезинформационную кампанию в сети Х

США пресекли российскую дезинформационную кампанию в сети Х

В США разоблачили российскую бот-ферму, целью которой был влияние на избирателей колеблющихся штатов в интересах правительства РФ. Чиновники заблокировали почти тысячу фальшивых профилей.
Политика10 июля 2024 г.

Politico

www.politico.eu
Показать еще