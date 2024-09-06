ФБР: ФРГ - мишень российских пропаганды и дезинформации

Россия проводит в Германии масштабные дезинформационные кампании, чтобы подорвать поддержку Украины и очернить США и НАТО, следует из досье Федерального бюро расследований.

Россия проводит дезинформационные кампании в некоторых странах Европейского Союза с целью внести раздор, в частности, в немецкое общество, говорится в обнародованном в среду, 5 сентября, докладеФедерального бюро расследований США (ФБР). В 277-страничном досье ФБР представлено множество российских документов, в которых описываются "планы завоевания сердец и умов европейцев", пишет издание Politico.

Цель Москвы в Германии - "дискредитировать США и НАТО"

Как следует из протокола одного из заседаний российского Агентства социального проектирования (АСП), Москва решила нацелить дезинформационные кампании на Германию и Францию, в этом же протоколе утверждается, что "немцы более зависимы, чем французы". Участники встречи АСП согласились с тем, что ключевые цели таких кампаний в ФРГ - "дискредитировать США и НАТО", подорвать решимость поддерживать Украину и убедить немцев в "неэффективной политике санкций". Как отмечает ФБР, Агентство социального проектирования подчиняется первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

30 тысяч комментариев в месяц для немецкой аудитории

Цель одного из проектов АСП, озаглавленного как "Работа в комментариях", состоит в том, чтобы "вызывать у аудитории рациональные и эмоциональные реакции", связанные с войной в Украине и политикой США. В качестве примера "рациональной" реакции приведен вопрос: "действительно, а зачем нам нужно помогать Украине?", а в качестве примера эмоциональной - "какие же все-таки американцы подлецы!" В сопроводительной справке к проекту указывается, что ежемесячно нужно оставлять в соцсетях 30 тысяч комментариев с такими посылами для немецкой аудитории. Такие же показатели эффективности - для Франции.

Создать "образ мучеников" для партии АдГ

В другом российском документе, оказавшемся в распоряжении немецкого издания T-Online , говорится, что Россия "всеми средствами" поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии", формируя для членов АдГ "образ мучеников", которые "страдают за демократию и национальные интересы Германии".

США ввели санкции против Russia Today

Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против 10 физических лиц и двух организаций, причастных к "попыткам Москвы повлиять президентские выборы в США в 2024 году". Под штрафные меры подпали, в частности, международная сеть телеканалов Russia Today (RT) и ее главный редактор Маргарита Симоньян.