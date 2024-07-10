США пресекли российскую дезинформационную кампанию в сети Х

В США разоблачили российскую бот-ферму, целью которой был влияние на избирателей колеблющихся штатов в интересах правительства РФ. Чиновники заблокировали почти тысячу фальшивых профилей.

Министерство юстиции США заявило, что пресекло дезинформационную кампанию РФ, осуществляемую "бот-фермой" при поддержке искусственного интеллекта (ИИ). Об этом во вторник, 9 июля, сообщило агентство AFP. По информации министерства, боты использовались для создания фальшивых профилей на онлайн-сервисе X (бывший Twitter), используемых для распространения в США и других странах дезинформации в интересах российского правительства.

Цель заключалась в том, чтобы посеять раздор в США и других странах, отмечает агентство. План был разработан высокопоставленным редактором российской государственной телерадиокомпании RT, финансировался Кремлем и поддерживался ФСБ. Американские чиновники изъяли два интернет-домена и заблокировали почти тысячу фальшивых профилей. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что действия США стали первым случаем уничтожения поддерживаемой Россией бот-фермы социальных сетей, работающей на основе искусственного интеллекта, целью которой было "подорвать позиции наших партнеров на Украине и повлиять на геополитические сценарии".

Россия пытается влиять на избирателей "колеблющихся штатов"

Представитель офиса национальной разведки США, на которого ссылается агентство Reuters, заявил, что Россия начала предпринимать попытки повлиять на определенные группы американских избирателей. Кроме того, под прицелом находятся некоторые политики. Предпочтения россиян в отношении кандидатов не претерпели заметных изменений по сравнению с предыдущими выборами, добавил он, не назвав ни демократа Джо Байдена, ни республиканца Дональда Трампа по имени. Из этого заявления следует, что, по мнению американских спецслужб, Москва предпочитает победу Трампа.

По словам представителя американской разведки, ни одна страна не планирует срывать президентские выборы и выборы в Конгресс 5 ноября. При этом Китай не планирует оказывать влияние на исход президентских выборов в США, добавил он.