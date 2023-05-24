Зеленский обратился к иранцам из-за поставок РФ "Шахедов"

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана по поводу поставок властями страны ударных беспилотников России. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем - к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

По его словам, в общей сложности российская армия уже выпустила по территории Украины около 1160 иранских дронов "Шахед", из которых сбить удалось 900 штук. "Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - заявил Зеленский, призвав Иран быть "на другой стороне истории - не со злом".

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 мая 00.00 - 13.59 >>>

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