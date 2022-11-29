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Украинские военные на БМП-1 в Донбассе (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

Украина получила от Словакии 30 БМП-1

Павел Мыльников
24 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 ноября.

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На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) за сотрудничество.

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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