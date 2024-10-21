Светлана Алексиевич: "Свобода - это дичайший труд"

В Берлине прошла дискуссия с участием Светланы Алексиевич. Писательница рассказала, почему ей иногда кажется, что романтизм 2020 года был преступным.

19 октября в рамках книжного фестиваля Pradmova в Берлине прошла дискуссия под названием "Песни любви и ненависти". В ней участвовали лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатель Альгерд Бахаревич, историк Владимир Орлов и славист Генрих Киршбаум. Они говорили о событиях в Беларуси в 2020 году с сегодняшней перспективы и попытались найти ответы на вопрос, что же делать сейчас.

Фестиваль интеллектуальной книги Pradmova проходит этой осенью в шестой раз. Впервые он состоялся в Минске в 2018 году, а после 2020 года стал проводиться за границей. В этом году помимо столицы Германии Pradmova проходит в Вильнюсе, Варшаве, Познани и онлайн-формате.

Киршбаум: Другие бы после этого сдулись

В 2022 году белорусы на уровне стереотипов в мировом восприятии из "невероятных" превратились в "соагрессоров", которые испугались, говорит в своем вступлении модератор дискуссии, белорусский поэт и переводчик Андрей Хаданович. "На фоне репрессий и изгнания многие белорусы разочаровались и все чаще приходят к мысли, что все было напрасно", - добавляет он.

Но для разочарования нет причин, считает профессор славистики Генрих Киршбаум. "Белорусы и белоруски - и в данном случае я так говорю не для того, чтобы отдать дань феминистическому дискурсу - изменились в долгосрочной перспективе", - говорит он.

"Спонтанная революция оказалась не одноразовым действием, потому что все продолжается. Другие бы после этого сдулись. А белорусы умеют думать и жить долгосрочно, - добавил Киршбаум в комментарии DW и подчеркнул, как много всего белорусы продолжают делать в изгнании. - И во всем, что они делают друг для друга, так много любви и заботы. А это именно то, что заставляет нас жить".

На важной роли женщин не только в современной Беларуси, но и на протяжении всей истории также заострил внимание историк и писатель Владимир Орлов. Он вспомнил и про княгиню Рагнеду, без которой, по мнению историка, не было бы современной Беларуси, и про женщин, участвовавших в восстаниях в 19-м веке, и про министра правительства БНР Полуту Бодунову, которая была расстреляна в 1938 году "за деятельность в антисоветском подполье".

Бахаревич: 2020 год - это попытка белорусов полюбить себя

Альгерд Бахаревич, говоря о событиях на родине, приходит к выводу, что долгое время белорусы не любили себя. Он вспоминает свое путешествие по стране в 2015 году, когда в Глубоком на автовокзале ему захотелось выпить кофе: "Ты смотришь на ассортимент, а там - мерзость. А вокруг, в Глубоком, живут прекрасные, талантливые люди, но ты задаешься вопросом: почему же у вас такая мерзость на прилавке? Почему вы так себя не любите?"

По мнению писателя, то, что произошло в 2020 году, было попыткой белорусов полюбить себя, а то, что последовало позже - репрессии и изгнание - месть за эту попытку.

Но получилось ли белорусам полюбить себя? В комментарии для DW Бахаревич так отвечает на этот вопрос: "Я думаю, что получилось, но цена за это - очень высокая".

В 2020 году Беларусь отправилась в большое кругосветное путешествие, продолжает дискуссию писатель. Белорусы учат грузинский в Грузии, польский - в Польше, немецкий - в Германии. "И часто нам кажется, что у этого путешествия нет смысла. Но я думаю, что смысл - сохранить любовь. (…) Изгнание и эмиграция - это всегда открытая рана. Но нам нужно преобразовать это путешествие по миру во что-то полезное для себя самих".

Алексиевич: Со стороны элит это был преступный романтизм

Вспоминая 2020 год, Светлана Алексиевич говорит: "Мы тогда очень нравились себе, да и сейчас нравимся. Мне кажется, с одной стороны мы как бы нашли себя, но с другой - выпали из времени. Наши мечтания отгородили нас от реальности. Мы были романтиками, и я не могу четко для себя определить (как относиться к этому сегодня. - Ред.), но мне иногда кажется, что - особенно с нашей стороны, со стороны элиты - это был преступный романтизм".

Писательница вспоминает свой разговор с Вадимом Прокопьевым, который пытался ей доказать, что отвечать на насилие власти также нужно было силой. "Но как мы могли это сделать? Мы же шли на праздник. А на праздник люди не ходят с оружием. Мы свободу представляли как праздник, а оказалось, что это дичайший труд, о котором у нас до сих пор небольшое представление".

Светлана Алексиевич подписывает книги для своих читателей Фото: DW

На вопрос DW, жалеет ли она, что в 2020 году белорусы не дали отпор силой, Нобелевская лауреатка без сомнений отвечает: нет. "Нельзя сказать, что мы проиграли. Мы стали другими, мир стал смотреть на нас другими глазами. Несмотря на то, что сотни людей унижены, их прогнали через тюрьмы - несмотря на эту историческую травму, память о том августе будет сохранять наше достоинство очень долго", - считает писательница.

"Ненависть не даст нам будущего"

Алексиевич также поделилась наблюдениями об эмигрантских настроениях. "Люди готовы говорить о страдании, но не готовы говорить о том смысле, который они могут вытащить из этого страдания, во имя чего оно было. (…) Я вижу, что люди в основном ждут. А чего ждать? Проходит единственная жизнь. Надо жить эту единственную жизнь и готовиться к новому времени, к нашему времени. Мы обязательно вернемся домой, потому что все эти диктаторы неспособны победить время. Время никто еще не победил".

Возвращаясь к основной теме дискуссии - любви и ненависти - писательница рассказывает о книге, над которой работает сейчас: "В ней есть глава о том, как бы будем жить с теми, кто сегодня издевается над нами. Это большая проблема, но ненависть не даст нам будущего. Будущее за любовью, за этим пока еще не очень надежным словом". Должны ли белорусы простить тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы? "Я думаю да, иначе эта бездна затянет нас снова", - ответила Алексиевич на вопрос DW.