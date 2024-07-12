"Привезли вам часть Беларуси". В Вильнюс приехала "Крама"

После пятилетнего перерыва рок-группа "Крама" возвращается на сцену с гастрольным туром. Первый концерт прошел 11 июля в Литве. Преданные слушатели, которые недавно не пропускали ни одного концерта в Беларуси, теперь собрались в баре "Погоня" в Вильнюсе. Камерная атмосфера концерта иногда напоминала квартирник, где все давно знают друг друга.

До начала концерта слушатели обсуждают, когда последний раз был живой концерт группы. Оказывается, еще в 2019 году - на юбилейном фестивале белорусской музыки "Басовішча" в Польше. Потом был ковид, который заморозил все выступления артистов, а следом - политический кризис, который растянулся на долгие четыре года.

"За границей особо ценишь, что можно послушать "Краму" вживую"

Теперь даже сложно представить, чтобы власти дали добро концерт "Крамы" хотя бы в клубе, признается в разговоре с DW поклонник рок-группы Дмитрий, он приехал в Вильнюс из Минска. "Если хочешь послушать нормальную музыку, нужно выехать из страны: в Литву, Польшу, - объясняет он. - Даже если музыканты еще не эмигрировали, никто не позволит им выступать. Возьмите хоть "Краму", хоть Макса Коржа".

Лидер "Крамы" Игорь Ворошкевич Фото: DW

Лидер "Крамы" Игорь Ворошкевич, начиная концерт, рассказал, что последний раз выступал в Литве еще в 1986-м, на одном из фестивалей. "Мы еще тогда не родились!" - отозвались на это некоторые фанаты. "Мы решили прервать паузу и все-таки добрались до вас, чтобы порадовать не только хитами и песнями из последнего альбома, но и несколькими новыми песнями", - обрадовал Ворошкевич слушателей.

"Это была первая белорусская-группа, о которой я узнал, - признается Владимир, который раньше не пропускал ни одного концерта в Беларуси. - И хотя в Беларуси мы с друзьями всегда ходили на выступления, оказавшись за границей, особо ценишь, что можешь послушать "Краму" вживую, а не просто в машине по дороге на работу".

"Крама" ведет свою историю с 1991 года. Группа неоднократно становилась лауреатом многочисленных белорусских и международных фестивалей. Хиты "Бяжы, Хлопец", "Будзь разам з намі", "Гэй, там, налівай!", "Камендант", "Падае Дождж" и "Што дапаможа нам" стали классикой белорусской рок-музыки. Группа выпустила девять альбомов, последний - "Зацьменны блюз" - в 2021-м. По словам лидера "Крамы" Игоря Ворошкевича, сейчас идет работа над новым альбомом, готовы уже шесть песен.

"Кажется важным сохранить связь с родным"

И хотя музыканты не виделись со слушателями долгие пять лет, те сразу же подхватывают знакомые песни. "Я смотрю, вы и сами можете петь!" - радуется Ворошкевич. С первых минут сложилась атмосфера очень уютного концерта, где кажется, все давно знают друг друга, где рядом пританцовывают и те, кто помнит Ворошкевича еще молодым, и те, кто узнал о нем уже в эмиграции.

Во время концерта в Вильнюсе "Крама" посвятила одну из песен Алесю Пушкину Фото: DW

"Вдали от дома особенно ценишь, когда с концертами приезжают белорусы, - признается Алеся, последний раз в Беларуси она была два года назад. - Дома, может быть, я бы не на каждый концерт пошла, но в Литве, как только вижу, что выступают наши, сразу беру билет. И у нас даже собралось небольшое комьюнити здесь, теперь вместе, с детьми, ходим на все мероприятия. Не знаю, сможем ли мы вернуться в Минск, но кажется очень важным сохранить связь с родным".

11 июля стал трагическим днем в истории Беларуси, год назад в этот день стало известно о смерти известного художника Алеся Пушкина. Он умер, будучи политзаключенным в Гродненской тюрьме. Власти официально не комментировали ситуацию, правозащитники отмечали о том, что Пушкина пытали и не оказывали ему должную медицинскую помощь. "Я хочу посвятить песню Алесю, с которым дружил еще со времен института, - сказал со сцены Игорь Ворошкевич. - "Я не бачу сонца, мама. Чорны месяц хавае яго".

"Мы еще вернемся!"

"Воздух прогрелся белорусскими сердцами!" - шутили слушатели о жаркой атмосфере летнего вечера. "Надеюсь, мы привезли вам кусочек белорусской земли. Предлагаем путешествие в чудесное местечко Фаниполь, - отзывался Ворошкевич и затягивал новую песню". А в зале один за другим повторяли свои родные города: Слуцк, Минск, Гомель.

Дальше были латинские танцы на белорусский лад под "Хавайся ў бульбу" и задумчивые взгляды под "Шлях праз багну - волі прагну".

"Мы ходили на концерты "Крама" с коллегами по работе, - поделилась с DW Наталья, еще в 2020-м она покинула Беларусь, опасаясь преследования. - Сегодня некоторые мои бывшие коллеги - в заключении. И вот я весь концерт думала, чтобы они сказали, почувствовали здесь сегодня. Очень захотелось поделиться с ними эмоциями хотя бы в письме. Обязательно напишу. Их, конечно, не передадут, но я храню копии, чтобы переслать им, когда они выйдут на свободу".

"Мы еще вернемся!" - пообещал со сцены Ворошкевич. Впереди у "Крамы"- гастроли в Польше.