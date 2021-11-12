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Альгард Бахаревич, белорусский писатель
Фото: Julia CimafiejevaФото: Julia Cimafiejeva

Альгерд Бахаревич

Альгерд Бахаревич - белорусский писатель и переводчик.

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Новости

6 декабря 2024 г.

Белорусский писатель удостоен Лейпцигской книжной премии

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Контекст

Участники дискуссии Светлана Алексиевич, Альгерд Бахаревич, Владимир Орлов, Генрих Киршбаум и модератор Андрей Хаданович

Светлана Алексиевич: "Свобода - это дичайший труд"

Светлана Алексиевич: "Свобода - это дичайший труд"

В Берлине прошла дискуссия с участием Светланы Алексиевич. Она рассказала о том, стоит ли белорусам простить режим.
Общество21 октября 2024 г.
Кніжная паліца

Томас Вайлер: "Зацікавіўся мовай, калі з’ехаў з Беларусі"

Томас Вайлер: "Зацікавіўся мовай, калі з’ехаў з Беларусі"

Перакладчык з беларускай мовы на нямецкую - пра ўражанні ад Мінску і стаўленне да беларускай літаратуры ў Германіі.
Культура24 сентября 2024 г.
Андрей Янушкевич в магазине "Кнігаўка"

Издатель Янушкевич: "Люди хотят литературы о себе"

Издатель Янушкевич: "Люди хотят литературы о себе"

Книги издателя Янушкевича теперь можно купить в магазине в Варшаве. Какой спрос есть на книги по-белорусски - у DW.
Литература11 июля 2024 г.
Участники конгресса белорусской культуры в Варшаве

Хорошие времена для белорусского искусства?

Хорошие времена для белорусского искусства?

На конгрессе белорусской культуры в Варшаве говорили о том, как художникам найти поддержку в Европе и не потерять себя.
Культура18 сентября 2023 г.
Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлин привезли, пожалуй, самую масштабную постановку в истории белорусского театра - "Собаки Европы".
Культура13 марта 2023 г.
Белорусский писатель Саша Филипенко выступает в театре "Панда" в Берлине, 11 ноября 2021 года

Саша Филипенко: Белорусская культура - культура пилигримов

Саша Филипенко: Белорусская культура - культура пилигримов

Белорусские писатели Ольгерд Бахаревич и Саша Филипенко - о том, что такое белорусская культура в новой Беларуси.
Культура12 ноября 2021 г.
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