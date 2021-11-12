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Фото: Julia Cimafiejeva
Фото: Julia Cimafiejeva
Альгерд Бахаревич
Альгерд Бахаревич - белорусский писатель и переводчик.
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Новости
06.12.2024
6 декабря 2024 г.
Белорусский писатель удостоен Лейпцигской книжной премии
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Контекст
Светлана Алексиевич: "Свобода - это дичайший труд"
Светлана Алексиевич: "Свобода - это дичайший труд"
В Берлине прошла дискуссия с участием Светланы Алексиевич. Она рассказала о том, стоит ли белорусам простить режим.
Общество
21.10.2024
21 октября 2024 г.
Томас Вайлер: "Зацікавіўся мовай, калі з’ехаў з Беларусі"
Томас Вайлер: "Зацікавіўся мовай, калі з’ехаў з Беларусі"
Перакладчык з беларускай мовы на нямецкую - пра ўражанні ад Мінску і стаўленне да беларускай літаратуры ў Германіі.
Культура
24.09.2024
24 сентября 2024 г.
Издатель Янушкевич: "Люди хотят литературы о себе"
Издатель Янушкевич: "Люди хотят литературы о себе"
Книги издателя Янушкевича теперь можно купить в магазине в Варшаве. Какой спрос есть на книги по-белорусски - у DW.
Литература
11.07.2024
11 июля 2024 г.
Хорошие времена для белорусского искусства?
Хорошие времена для белорусского искусства?
На конгрессе белорусской культуры в Варшаве говорили о том, как художникам найти поддержку в Европе и не потерять себя.
Культура
18.09.2023
18 сентября 2023 г.
В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль
В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль
В Берлин привезли, пожалуй, самую масштабную постановку в истории белорусского театра - "Собаки Европы".
Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Саша Филипенко: Белорусская культура - культура пилигримов
Саша Филипенко: Белорусская культура - культура пилигримов
Белорусские писатели Ольгерд Бахаревич и Саша Филипенко - о том, что такое белорусская культура в новой Беларуси.
Культура
12.11.2021
12 ноября 2021 г.
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Всего публикаций: 17
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