НАТО: РФ пытается заморозить войну ради наступления весной

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

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Генштаб ВСУ сообщил о получении от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракет к ней, комплексов борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем. Кроме того, по данным украинского командования, ФРГ передала Киеву "комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 миллионов евро". Помимо этого "бундесвер предоставит Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber и пять инженерных машин разграждения (ІМР) Dachs", указывается в Facebook .

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В контролируемом российскими силами Мариуполе сообщили об усилении россиянами "мер безопасности". "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко. По его словам, в целом в Мариуполе и Мариупольском районе наблюдается стремительное усиление мер безопасности. "Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - заявил Андрющенко.

Time назвал "человеком года" Владимира Зеленского

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В рамках "зернового коридора" из портов Большой Одессы вышли еще четыре судна, груженых украинской агропродукцией общим весом 149,3 тыс тонн, сообщило министерство инфраструктуры Украины. Кроме того, в черноморских портах находятся 20 судов, на которые загружают еще 613,2 тыс тонн украинской сельскохозяйственной продукции, указывается в заявлении в Telegram . "С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", - заявили в ведомстве.

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Американский журнал Time присвоил звание "Человек года - 2022" президенту Украины Владимиру Зеленскому и "духу Украины", обороняющейся от полномасштабного российского вторжения.

Кулеба: на посылках с угрозами посольствам Украины немецкий адрес отправителя

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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки в результате российского вторжения в Украину погибли четыре мирных жителя, еще 16 получили ранения. По данным на 9.00 7 декабря, в Запорожской области зафиксирован один погибший и трое раненых, в Харьковской области - один погибший и двое раненых, в Херсонской области - двое погибших и трое раненых. В Днепропетровской и Сумской областях ранения получили по одному человеку, в Донецкой - трое, написал Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций.

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На всех посылках с угрозами украинским дипломатам в Европе указан один и тот же адрес отправителя - автосалон Tesla в городе Зиндельфинген, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом отправка, по его словам, обычно происходила из почтовых отделений, не оборудованных видеокамерами. По данным Кулебы, украинским диппредставительствам продолжают поступать подозрительные пакеты. За последние двое суток их получили посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске, а в целом зафиксирован уже 31 случай в 15 странах, написал украинский министр в Facebook .

Столтенберг: РФ пытается заморозить войну, чтобы начать наступление весной

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В НАТО предполагают, что зимой Россия перегруппирует свои войска и подготовится к наступлению весной. "Россия пытается заморозить эту войну хотя бы на короткое время,… чтобы затем весной начать крупное наступление", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Комментируя возможные удары украинских беспилотников по аэродромам в России, он указал, что у НАТО нет дополнительной информации. Глава НАТО также заявил, что союзники продолжат "беспрецедентную" поддержку Украины. При этом он отметил, что уже поставленные системы или вооружения также должны быть боеспособными, а это означает необходимость большого числа новых боеприпасов и ремонтных работ.

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Государственная дума РФ одобрила в третьем, заключительном чтении поправки в Трудовой кодекс о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу. После возвращения с военной службы эти граждане "имеют преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу", отмечается в опубликованном на сайте нижней палаты документе.

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Полиция в Кронштадте задержала военкора санкт-петербургского телеканала "78", входящего в холдинг "Известия", сообщает Sota со ссылкой на два источника. По его данным, Родион Северьянов поссорился с дорожным рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. Пропагандиста задержали, оружие изъяли, теперь ему вменяют статью о хулиганстве с применением оружия, предполагающую наказание до 5 лет лишения свободы, указывается далее. В начале войны против Украины Северьянов делал репортажи для "Известий" и в марте был ранен. В мае президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества за "отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга".

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Отбывающий заключение российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в поддержку телеканала "Дождь", накануне лишенного лицензии на вещание в Латвии. "Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня", - отмечается на странице политика в Twitter . Навальный назвал решение латвийского регулятора "ошибочным и основанным на недостатке информации". "Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире", - добавил он.

МВД Украины: Треть страны заминирована

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Министерство внутренних дел Украины попросило международное сообщество помочь как можно скорее очистить территорию страны от взрывоопасных предметов. "Призываем наших международных партнеров и доноров еще активнее вовлекаться в процесс. Поскольку треть страны заминирована, пиротехнические подразделения ГосЧС работают круглосуточно, некоторые из них - фактически вручную", - заявила замглавы МВД Мэри Акопян на встрече с делегацией Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). По ее словам, в первую очередь необходимо оснастить 40 пиротехнических расчетов ГосЧС, прежде всего робототехникой.

По словам Акопян, ежедневно пиротехники ГосЧС обследуют в среднем территорию площадью около 70 гектаров, с начала полномасштабной войны они проверили более 760 кв. м территорий и обезвредили около 300 тысяч взрывоопасных предметов. В свою очередь глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич назвал Украину самой загрязненой взрывоопасными предметами страной в мире и указал, что уже идут переговоры с донорами с целью предоставления необходимой помощи.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. "Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - цитирует слова Лаврова "Интерфакс".

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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