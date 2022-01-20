Соединенные Штаты Америки (США)

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Федеративное демократическое государство в Северной Америке с крупнейшей экономикой мира.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
США ввели санкции против производителей иранских дронов
6 ч. назад
6 ч. назад
Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года
8 ч. назад
8 ч. назад
США и союзники помогут в расследовании взрыва в Польше
15.11.2022
15 ноября 2022 г.
США могут передать Киеву модифицированные БПЛА Gray Eagle
15.11.2022
15 ноября 2022 г.
ЕС и США уточнили правила применения санкций против РФ
14.11.2022
14 ноября 2022 г.
США ввели санкции против родственников Сулеймана Керимова
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Контекст
Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит
Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит
Подталкивает ли Вашингтон Украину к переговорам с Москвой, в интервью DW объяснил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст.
Политика
14.11.2022
14 ноября 2022 г.
Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве
Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве
Решение Тайваня инвестировать в литовский хайтек вызвало гнев Пекина и обострило конфликт КНР с Литвой.
Политика
14.11.2022
14 ноября 2022 г.
Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы
Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы
Итоги промежуточных выборов в США будут иметь последствия для внутренней и внешней политики Америки.
Политика
11.11.2022
11 ноября 2022 г.
Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили
Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили
Власти США больше не считают экономику России рыночной. Символизм этого решения - в карикатуре DW.
Политика
11.11.2022
11 ноября 2022 г.
Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу
Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу
Прорыв ВСУ и (не)готовность Киева вести переговоры о мире с Москвой
Конфликты
09.11.2022
9 ноября 2022 г.
61:06 мин.
Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу
Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу
ВСУ все ближе продвигаются к Херсону, "частичная мобилизация комаров". Пригожин, выборы в США и Усманов без Шагала.
Конфликты
08.11.2022
8 ноября 2022 г.
60:02 мин.
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Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого
Перед своим концертом в Кёльне музыканты группы Little Big, которые вынуждены были покинуть РФ, ответили на вопросы DW.
Музыка
07.11.2022
7 ноября 2022 г.
Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда
Промежуточные выборы в США ответят на вопрос, кто контролирует Когресс. Но в этой кампании на кону и более важные вещи.
Политика
07.11.2022
7 ноября 2022 г.
Будут ли США и далее помогать Украине? Решат избиратели
Американцы с восточно-европейскими корнями обычно голосуют за республиканцев. Но на этот раз может быть иначе.
Конфликты
06.11.2022
6 ноября 2022 г.
Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом
Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика
04.11.2022
4 ноября 2022 г.
Визит канцлера ФРГ Шольца в Китай - ходьба по минному полю
Пекин - партнер, конкурент, соперник? В ходе поездки в КНР канцлер Шольц должен найти баланс, считает Маттиас фон Хайн.
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика
03.11.2022
3 ноября 2022 г.
ЕЦБ вновь сильно ударил по инфляции. Это укрепит курс евро?
Новое резкое ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне неминуемо углубит начинающуюся рецессию.
Экономика и бизнес
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики
Константин Эггерт
Колонка
Конфликты
14.10.2022
14 октября 2022 г.
У Си Цзиньпина не выйдет создать "анти-НАТО" в Азии
Константин Эггерт
Колонка
Политика
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
Запад должен привлечь на свою сторону союзников Путина
Николас Буссе
Колонка
Конфликты
15.07.2022
15 июля 2022 г.
В поездках западных политиков в Москву нет смысла
Петер Штурм
Комментарий
Политика
25.04.2022
25 апреля 2022 г.
Визит Шольца в Вашингтон оказался провальным
Михаэла Кюфнер
Комментарий
Политика
08.02.2022
8 февраля 2022 г.
Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются
Оливер Заллет
Колонка
Политика
20.01.2022
20 января 2022 г.
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