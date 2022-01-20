Соединенные Штаты Америки (США)

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Федеративное демократическое государство в Северной Америке с крупнейшей экономикой мира.

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Новости

2 ч. назад

США ввели санкции против производителей иранских дронов

6 ч. назад

Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года

8 ч. назад

США и союзники помогут в расследовании взрыва в Польше

15 ноября 2022 г.

США могут передать Киеву модифицированные БПЛА Gray Eagle

15 ноября 2022 г.

ЕС и США уточнили правила применения санкций против РФ

14 ноября 2022 г.

США ввели санкции против родственников Сулеймана Керимова

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Контекст

Конгресс США

Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит

Экс-посол: Если помощь США Украине сохранится, Киев победит

Подталкивает ли Вашингтон Украину к переговорам с Москвой, в интервью DW объяснил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст.
Политика14 ноября 2022 г.
Тайваньский полупроводник

Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве

Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве

Решение Тайваня инвестировать в литовский хайтек вызвало гнев Пекина и обострило конфликт КНР с Литвой.
Политика14 ноября 2022 г.
Промежуточные выборы в США

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Итоги промежуточных выборов в США будут иметь последствия для внутренней и внешней политики Америки.
Политика11 ноября 2022 г.
Описание карикатуры: обнесенная деревянным забором территория с вывеской "Рыночная экономика", у входа слева стоит дядя Сэм, который рукой показывает медведю с российским флагом, чтобы тот уходил.

Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили

Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили

Власти США больше не считают экономику России рыночной. Символизм этого решения - в карикатуре DW.
Политика11 ноября 2022 г.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Прорыв ВСУ и (не)готовность Киева вести переговоры о мире с Москвой
Конфликты9 ноября 2022 г.61:06 мин.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

ВСУ все ближе продвигаются к Херсону, "частичная мобилизация комаров". Пригожин, выборы в США и Усманов без Шагала.
Конфликты8 ноября 2022 г.60:02 мин.
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Музыка7 ноября 2022 г.
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Промежуточные выборы в США ответят на вопрос, кто контролирует Когресс. Но в этой кампании на кону и более важные вещи.
Политика7 ноября 2022 г.
Табличка со словами поддержки в адрес Украины в магазине в городе Парма, штат Огайо

Будут ли США и далее помогать Украине? Решат избиратели

Американцы с восточно-европейскими корнями обычно голосуют за республиканцев. Но на этот раз может быть иначе.
Конфликты6 ноября 2022 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика4 ноября 2022 г.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Визит канцлера ФРГ Шольца в Китай - ходьба по минному полю

Пекин - партнер, конкурент, соперник? В ходе поездки в КНР канцлер Шольц должен найти баланс, считает Маттиас фон Хайн.
Маттиас фон Хайн
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика3 ноября 2022 г.
Карикатура: дву спринтера со знаками доллара и евро на финишной прямой

ЕЦБ вновь сильно ударил по инфляции. Это укрепит курс евро?

Новое резкое ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне неминуемо углубит начинающуюся рецессию.
Экономика и бизнес27 октября 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики

Константин Эггерт
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Конфликты14 октября 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

У Си Цзиньпина не выйдет создать "анти-НАТО" в Азии

Константин Эггерт
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Политика16 сентября 2022 г.
Николас Буссе

Запад должен привлечь на свою сторону союзников Путина

Николас Буссе
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Конфликты15 июля 2022 г.
Петер Штурм

В поездках западных политиков в Москву нет смысла

Петер Штурм
Комментарий
Политика25 апреля 2022 г.
Михаэла Кюфнер

Визит Шольца в Вашингтон оказался провальным

Михаэла Кюфнер
Комментарий
Политика8 февраля 2022 г.

Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются

Оливер Заллет
Колонка
Политика20 января 2022 г.