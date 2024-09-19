ФРС США понизила ключевую ставку впервые с 2020 года

Базовая процентная ставка была снижена до уровня 4,75–5,25 процента годовых. До этого она более года находилась на максимальном уровне за последние 20 лет.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку на 50 пунктов - до уровня 4,75–5,25 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в среду, 18 сентября.

Базовая процентная ставка более года находилась на максимальном уровне за последние 20 лет. Ее уровень составлял 5,25-5,5 процента годовых. Политика на повышение ставок осуществлялась ФРС с целью достижения максимальной занятости и снижения, а затем и закрепления инфляции на уровне двух процентов. В пресс-релизе организации отмечается прогресс в достижении этой цели, в то же время уровень инфляции остается "несколько завышенным", говорится в публикации.

ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за рекордного разгона инфляции в США. За этот период ставка увеличивалась 11 раз подряд. Следующее заседание ФРС по ставкам состоится 6–7 ноября.