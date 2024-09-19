ФРС США понизила ключевую ставку впервые с 2020 года

ФРС США понизила ключевую ставку впервые с 2020 года19 сентября 2024 г.
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку на 50 пунктов - до уровня 4,75–5,25 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в среду, 18 сентября.
Базовая процентная ставка более года находилась на максимальном уровне за последние 20 лет. Ее уровень составлял 5,25-5,5 процента годовых. Политика на повышение ставок осуществлялась ФРС с целью достижения максимальной занятости и снижения, а затем и закрепления инфляции на уровне двух процентов. В пресс-релизе организации отмечается прогресс в достижении этой цели, в то же время уровень инфляции остается "несколько завышенным", говорится в публикации.
ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за рекордного разгона инфляции в США. За этот период ставка увеличивалась 11 раз подряд. Следующее заседание ФРС по ставкам состоится 6–7 ноября.