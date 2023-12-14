Немецкий индекс Dax впервые пробил рубеж в 17 000 пунктов

После заявлений ФРС США о снижении в будущем году ключевых ставок немецкий фондовый индекс DAX вновь побил исторический максимум. Впервые в истории он превысил отметку в 17 000 пунктов.

Важнейший биржевой индекс Германии преодолел знаковый рубеж. Вскоре после начала торгов на Франкфуртской фондовой бирже в четверг, 14 декабря, индекс DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, впервые за свою 35-летнюю историю преодолел отметку в 17 000 пунктов.

На пике он поднялся до 17 003,28 пункта, продемонстрировав рост на 1,4 процента.

Аналитики полагают, что таким образом инвесторы отреагировали на заявления Федеральной резервной системы США, которая, сохранив процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, прогнозирует на будущий год снижение ставок, причем более сильное, чем ожидалось ранее. Это увеличивает относительную привлекательность инвестиций в акции.

Во второй половине дня свое решение по ключевой процентной ставке должен объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ). Ожидается, что и он оставит процентные ставки без изменений.

На прошлой неделе DAX две сессии подряд обновлял исторический максимум: по итогам торгов 6 декабря он поднялся на 0,75% к уровню закрытия предыдущего дня, достигнув отметки 16 656,44 пункта.

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