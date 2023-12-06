Германский фондовый индекс DAX опять обновил рекорд

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже индикатор DAX достиг нового рекордного показателя - 16 656 пунктов на фоне перспективы снижения процентных ставок ЕЦБ.

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вторую сессию подряд обновил исторический максимум. По итогам торгов в среду, 6 декабря, он поднялся на 0,75% к уровню закрытия предыдущего дня, достигнув отметки 16 656,44 пункта.

В лидерах роста среди компонентов DAX оказались акции германского автомобильного концерна Volkswagen, которые подорожали на 5,4%. Котировки бумаг компаний Sartorius и Infineon прибавили соответственно 3,7% и 2,8%. Лидерами снижения выступили бумаги германской фармацевтической и химической компании Merck, подешевев на 12,9%.

Участники рынка ожидают смягчения политики ЕЦБ

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 0,2%.

Эти данные усилили ожидания снижения ключевых процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2024 году. Накануне член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что последние данные об инфляции в еврозоне "делают дальнейшее повышение ставок ЕЦБ маловероятным", и не исключила возможности их снижения в следующем году.

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