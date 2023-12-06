  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Германский фондовый индекс DAX опять обновил рекорд

Жан Рофе
6 декабря 2023 г.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже индикатор DAX достиг нового рекордного показателя - 16 656 пунктов на фоне перспективы снижения процентных ставок ЕЦБ.

https://p.dw.com/p/4ZraX
Франкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржаФото: REUTERS

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вторую сессию подряд обновил исторический максимум. По итогам торгов в среду, 6 декабря, он поднялся на 0,75% к уровню закрытия предыдущего дня, достигнув отметки 16 656,44 пункта.

В лидерах роста среди компонентов DAX оказались акции германского автомобильного концерна Volkswagen, которые подорожали на 5,4%. Котировки бумаг компаний Sartorius и Infineon прибавили соответственно 3,7% и 2,8%. Лидерами снижения выступили бумаги германской фармацевтической и химической компании Merck, подешевев на 12,9%.

Участники рынка ожидают смягчения политики ЕЦБ

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 0,2%.

Эти данные усилили ожидания снижения ключевых процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2024 году. Накануне член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что последние данные об инфляции в еврозоне "делают дальнейшее повышение ставок ЕЦБ маловероятным", и не исключила возможности их снижения в следующем году.

Смотрите также:

Немецкий бизнес в опасности?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Банкноты евро в кошельке

В ФРГ резко упала инфляция и начали расти реальные зарплаты

В ФРГ резко упала инфляция и начали расти реальные зарплаты

Бурный рост цен, особенно в супермаркетах, заканчивается, хотя продовольственная инфляция еще остается высокой. Эксперты настроены оптимистично, но будет декабрьский эффект.
Экономика и бизнес29 ноября 2023 г.
Берлин, 8 ноября 2023. Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совет мудрецов") представляет доклад о состоянии и перспективах экономики Германии

Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом

Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом

В Германии - рецессия, но она закончится, а инфляция снизится. Однако для подъема этого мало, считает "Совет мудрецов". Экономические эксперты требуют инвестиций и реформ.
Экономика и бизнес8 ноября 2023 г.
external

Западные эксперты о слабеющем евро и перспективах европейской экономики

Западные эксперты о слабеющем евро и перспективах европейской экономики

Курс евро по отношению к доллару находится на 20-летнем минимуме - отличная новость для туристов, приезжающих в ЕС из-за рубежа. Но для жителей еврозоны наоборот - слабеющий евро на фоне роста инфляции и цен на энергоносители вызывает тревогу у экспертов.
Экономика и бизнес7 сентября 2022 г.03:18 мин.
Показать еще