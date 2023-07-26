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ФРС США повысила ключевую ставку до максимума за 22 года

Сергей Куприков
2 ч. назад

Базовая процентная ставка увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года. Ее диапазон поднят на 0,25 процентного пункта и теперь составляет 5,25-5,5 процента годовых.

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Штаб-квартира ФРС в Вашингтоне
Штаб-квартира ФРСФото: Jorge Ricardo Grijalva Russelmann/picture alliance

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании в среду, 26 июля, вновь повысила диапазон базовой процентной ставки после одного перерыва. Диапазон увеличен на 0,25 процентного пункта и теперь составляет 5,25-5,5 процента годовых. Это самый высокий уровень за 22 года. Ставка увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года.

Политика на повышение ставок осуществляется ФРС с целью достижения максимальной занятости и снижения, а затем и закрепления инфляции на уровне двух процентов. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной", - заявили в ФРС.

Темп инфляции достиг двухлетнего минимума

По данным Федерального бюро статистики США, годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3 процентов. Это минимальный показатель за два года. В апреле 2023 года он составлял 4,9 процента, в мае - 4 процента.

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего увеличения ставки в будущем. По его мнению, процесс возвращения к целевой инфляции в 2 процента будет долгим.

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