Посол РФ: Диалог с США по контролю вооружений невозможен

По словам Анатолия Антонова, никакой, даже пристрелочный, диалог невозможен на фоне наступления ВСУ в Курской области.

Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне войны в Украине. Такую позицию озвучил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привели во вторник, 17 сентября, российские СМИ.

"Никакой, даже пристрелочный, диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен", - заявил он.

По его словам, Москва решительно отвергает "возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности в целом и российско-американских отношений в частности".

Размещение Tomahawk в Германии

Ранее, 10 июля, стало известно, что США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения.

В совместном заявлении США и Германии, обнародованном на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне, также упоминались зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе". В Германии, таким образом, впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, TAURUS - с самолетов.

Берлин рассматривает развертывание в Германии американских ракет средней дальности в качестве ответа на выход России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.