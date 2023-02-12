Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

На 355-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 13 февраля (время московское).

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Онлайн-ресурсы НАТО подверглись хакерской атаке. Представительница Североатлантического альянса подтвердила dpa, что его киберэксперты активно занимаются расследованием инцидента, который затронул несколько сайтов. По данным dpa, ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, "российскую хакерскую группировку Killnet", передало dpa. Ее связывают с кибернападениями на сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии. В альянсе указали, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и очень серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве. Пророссийские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии в мае 2022 года. Нападению подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Хроника событий 12 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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