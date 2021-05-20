Коронавирус: вакцина BioNTech/Pfizer эффективна против индийского варианта

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 145 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 21 мая (время московское).

++01.00++

С 1 июля в Евросоюзе введут прививочные сертификаты. Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе. Европарламент ранее хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

++00.15++

Вакцина BioNTech/Pfizer на 70 - 75 процентов эффективна против индийского варианта вируса. Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин. По словам разработчика вакцины, испытания на прошедшей недели были сосредоточены именно на этом варианте коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 20 мая >>>

Смотрите также: