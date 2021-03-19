Спасет ли мобильное приложение Германию от локдауна?

Немцы устали от ограничений из-за пандемии коронавируса. Власти Германии долго сопротивлялись, но наконец сдаются: чтобы открыть бары, рестораны, разрешить концерты и другие массовые мероприятия, власти ФРГ собираются сделать еще один шаг на пути отслеживания социальных контактов жителей страны. Идея не нова: помочь выйти из локдауна должно мобильное приложение или даже несколько подобных приложений, которые помогут обнаружить и разорвать цепочки распространения коронавируса. До сих пор реализация этой идеи в Германии упиралась в строгие ограничения по сбору личных данных жителей страны.

Вероятный кандидат: Luca

В четверг, 18 марта, главы региональных ведомств Минздрава обсуждали имеющиеся в распоряжении варианты технических решений для отслеживания социальных контактов. Конкурентов на рынке много, но хотя формально решение еще не принято, явный фаворит уже определился: мобильное приложение Luca. Это продукт берлинского стартапа Nexenio, который получил известность во многом благодаря тому, что финансировала его создание известнейшая немецкая хип-хоп-группа Die Fantastischen Vier.

Рэппер Smudo - один из четырех участников Die Fantastischen Vier и ведущий инвестор проекта Luca

Принцип работы Luca такой: пользователь вводит свои данные – имя, номер телефона, адрес - и получает личный QR-код. Он привязан к телефону, его сканирует владелец заведения или устроитель мероприятия (у него тоже должно быть установлено то же самое приложение, но разработчики придумали и варианты передачи данных без использования телефона). Личные встречи тоже можно регистрировать в Luca - QR-код поможет не потерять из виду все контакты.

У приложения Luca есть преимущество перед другими конкурентами, указывают разработчики: если у человека обнаружили вирус, то приложение напрямую и автоматически передаст в местные отделения Минздрава все данные о последних контактах инфицированного: не надо вспоминать, где и с кем и когда ты был в последние две недели. Данные зашифрованы, ключ к ним имеют только сотрудники Минздрава, и получают они сведения с разрешения самого инфицированного.

Но ведь у Германии уже есть Corona-Warn-App!?

Критики нового приложения указывают на то, что куда логичнее было бы встроить соответствующий функционал для отслеживания контактов заболевших COVID-19 в уже существующее приложение федеральных властей: Corona-Warn-App. Программу установили на своих телефонах около 26 миллионов жителей Германии - практически каждый третий. Для сравнения: даже благодаря медийной раскрутке Luca скачали лишь немногим более полумиллиона жителей Германии.

Проблема государственного приложения: Corona-Warn-App был создан с учетом максимальных требований по защите личных данных пользователей и не способен передавать личные данные об инфицированных ведомству напрямую. Приложение действует анонимно, не требуя ввода личной информации и обходится, по сути, сбором данных только при помощи технологии bluetooth. Но и эффективность Corona-Warn-App в борьбе с COVID-19 оказалась куда менее высокой, чем ожидалось.

Общепит, магазины, музеи и театры: жизнь в немецких городах до сих пор очень ограничена

Теперь перед Минздравом ФРГ стоит вопрос: попытаться усовершенствовать свое приложение или сделать ставку на новый вариант. Минздрав еще не отказался от идеи апгрейда Corona-Warn-App: "Правительство работает над регистрацией посетителей мероприятий с помощью данного приложения. Такая опция должна появиться вскоре после Пасхи", - цитирует ответ Минздрава газета Die Welt.

Принцип работы у новой опции такой: владельцы ресторанов, баров и организаторы фестивалей получат право создавать QR-коды, которые будут с помощью Corona-Warn-App сканировать посетители. Личные данные для сбора не понадобятся, предупреждения тем, кто контактировал с инфицированным, будут поступать анонимно, заверили в министерстве здравоохранения. Приложение, судя по имеющимся данным, не предусматривает отслеживания более ранних контактов больного - и тут у частных приложений тоже было бы преимущество.

Федеральные земли ФРГ пока не смогли объединиться

Ведомство канцлера Германии призвало федеральные земли найти общее решение, но пока власти регионов не смогли договориться. Мекленбург - Передняя Померания первой, не став дожидаться компромисса, заплатила создателям Luca 440 тысяч евро за лицензию на использование приложения на своей территории. Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) пригрозил так же в одиночку сделать выбор в пользу Luca. "Я не хочу больше ждать самых медленных", - добавил он по итогам встречи с министрами федеральных земель 18 марта.

Наблюдатели считают вероятным, что теперь остальные земли могут последовать за ними – с тем, чтобы избежать ситуации, когда в 16 федеральных землях, в худшем случае, будут работать 16 различных приложений для отслеживания контактов инфицированных, не обмениваясь данными друг с другом. Пока из 400 региональных отделений Минздрава порядка 30 работают с приложением Luca.

Критика конкурентов и защитников личных данных

То, что выбор может быть сделан в пользу одного коммерческого проекта, который даже не прошел конкурсную процедуру, вызвало волну критики с двух сторон. Во-первых, возмущены специалисты по защите личных данных. Они против централизованного сбора личных данных, встроенного в приложение Luca. Они раскритиковали его создателей за то, что те не открыли программный код. Разработчики согласились сделать это, но только к концу марта. Критики подозревают, что отсрочка нужна для того, чтобы успеть заключить сделки с остальными федеральными землями, и только потом исправлять возможные "дыры" в безопасности Luca.

Слева - иконка приложения Corona-Warn-App, справа - Luca

Но возмущены и конкуренты: они считают, что делать ставку только на один продукт - это "удар в лицо десяткам программистов, которые уже много месяцев назад разработали подходящие решения", как заявил представитель объединения стартапов из Кёльна "Мы за цифровизацию" ("Wir für die Digitalisierung") и создатель конкурирующего приложения Recover Ян Кус (Jan Kus). Там напомнили, что в свободном доступе есть много функционально схожих альтернатив, например "Darf ich rein" ("Можно войти"), "Hygiene-Ranger" ("Рэйнджер гигиены") или "GastIdent" ("Идентификатор гостей").

Технически вполне можно работать сразу с несколькими приложениями - достаточно унифицировать обмен данными между всеми ними, уверены конкуренты Luca. "Должно быть все равно, с помощью какого приложения собираются данные посетителей. Важно, чтобы ведомства Минздрава могли их получить через единый, открытый канал", - говорится в заявлении "Мы за цифровизацию". Правда, пока такой общей платформы, о которой говорят разработчики, на самом деле нет: по данным ее создателей из концернов SAP и Deutsche Telekom, интерфейс для обмена данными готов пока только на 80 процентов. Дата публикации не называется. То, что приложение Luca уже настроено делиться данными с Минздравом ФРГ, делает выбор властей в его пользу более легким, хотя не обязательно (единственно) верным.

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