Коронавирус: в ВОЗ заявили об иммунитете к коронавирусу у Санта-Клауса

Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 73 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 51,3 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 15 декабря (время московское).

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В Китае подтверждено еще 17 заражений. В 14 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще два относятся к северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а один - к центральной провинции Сычуань, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, инфекция с начала вспышки была выявлена у 86 758 человек, число смертей среди больных (4634) неизменно уже 7 месяцев.

В Германии - свыше 500 смертей за сутки

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Количество смертей и новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии остается на высоком уровне. По данным Института имени Роберта Коха за последние сутки зафиксировано 14 432 новых случая и 500 смертей пациентов. Общее число людей, умерших от подтвержденной инфекции Sars-CoV-2 или при ее наличии, возросло до 22 475 человек.

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Пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него имеется "иммунитет к коронавирусу", успокоила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. "Я понимаю тревогу из-за Санты, потому что он в преклонном возрасте", - сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов на брифинге. "Могу сказать, что Санта-Клаус невосприимчив к этому вирусу", - добавила ван Керкхове, мать двух маленьких детей. "Мы кратко побеседовали с ним, дела у него идут очень хорошо, и у миссис Клаус - все тоже очень хорошо. Они сейчас очень заняты", - заверила представитель ВОЗ.

Нидерланды начали требовать от ряда въезжающих отрицательные тесты на коронавирус

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Граждане стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, по прибытии в Нидерланды с 15 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее постановление обнародовало нидерландское правительство. Речь идет о тех, кто прибывает в королевство по воздуху или морем из указанных государств, не входящих в список стран, безопасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.

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Опустевшие улицы Парижа

Во Франции в рамках борьбы с пандемией с 15 декабря начал действовать комендантский час (с 20.00 до 06.00 по местному времени). Этот режим распространится и на новогоднюю ночь. Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось ранее, а будут закрыты еще три недели - минимум до 7 января, уведомил ранее премьер

Жан Кастекс.

До конца лета 2021 года могут привить около 60 процентов жителей ФРГ

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) полагает, что до конца лета 2021 года от коронавируса могут быть привиты порядка 60 процентов жителей ФРГ. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ZDF. Шпан уверен, что доступ к вакцине к этому периоду должны в ФРГ получить все желающие. "Наша цель - чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии", - подчеркнул он. "Решение в конечном счете должно приниматься Европейским агентством лекарственных средств (EMA)", - добавил министр. Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что вакцинации 60-70 процентов населения достаточно для эффективной победы над пандемией.

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Число погибших в США от последствий заражения коронавирусом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, превысило отметку в 300 тысяч. С начала пандемии в стране подтверждено более 16,3 миллиона случаев инфицирования - больше, чем в любой другой стране мира.

>>>Хроника событий 14 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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