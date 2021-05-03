В Индии зафиксирован новый пик смертей от коронавируса

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 157 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 135 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 8 мая (время московское).

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В Украине за сутки выявлены 8 710 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 370 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 1148 138, скончались 46 200 пациентов, выздоровели более 1,7 млн человек.

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В Казахстане традиционные мероприятия ко Дню Победы 9 Мая в связи с эпидемией планируется провести в следующем году. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", - написал он в Facebook.

По его словам, в этом году глава государства обратится к соотечественникам с поздравлением. Ранее, 14 апреля, в Минобороны республики сообщили, что в этом году из-за пандемии не планируется проводить военный парад в честь Дня Победы. В прошлом году военный парад в Астане указом президента Касым-Жомарта Токаева также был отменен. С начала эпидемии в Республике Казахстан выявлено более 340 тыс. случаев заражения и около 4 тыс. смертей

В Индии - новый пик смертей от коронавируса

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Ситуация с распространением коронавируса в Индии остается крайне напряженной: в стране зарегистрирован новый максимум скончавшихся от последствий заражения за сутки - 4187. Всего от COVID-19 в Индии умерли 238 270 человек.

За последние 24 часа выявлены 401 078 новых случаев инфицирования, общее число зараженных достигло 21,9 млн при населении 1,36 млрд.

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 15 685 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 507 673 случая заражения. За последние 24 часа скончались 238 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 84 648. Выздоровели более 3,14 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 121,5 случая заражения. Днем ранее было 125,7 случая, а в прошлую субботу - 148,6.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Вакцинация представителя народа гуарани в Бразилии

Бразилия намерена приобрести еще 100 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, заявил представитель министерства здравоохранения. Контракт согласован, но еще не подписан, добавил он. В самой густонаселенной стране Южной Америки зарегистрировано уже более 15 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа 2550 бразильцев скончались от COVID-19, общее число жертв в стране достигло 419 тысяч человек, а свыше 13 млн выздоровели.

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Федеральная врачебная палата призывает власти Германии максимально ускорить вакцинацию подростков. Их следует выделить в еще одну приоритетную группу, заявил президент отраслевого объединения Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). Вакцину BioNTech/Pfizer уже разрешено применять среди шестнадцати- и семнадцатилетних, добавил он.

На саммите ЕС критикуют призыв Байдена отменить патенты на вакцины

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Главы государств и правительств ЕС на саммите в Порту критично отнеслись к недавнему призыву президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины, сообщают информагентства со ссылкой на информированных дипломатов. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) дала отчетливо понять, что выступает против. Администрация 46-го президента Соединенных Штатов несколькими днями ранее объяснила свое намерение поддержать такую инициативу стремлением увеличить производство лекарственных препаратов от COVID-19.

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Пляжные корзины в Германии

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Европейском Союзе дает его жителям хорошие шансы без проблем провести летний отпуск в странах ЕС, считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Путешествия внутри Евросоюза, вероятно, не будут зависеть от вакцинации, для поездок может быть достаточно тестирования, заявил Шпан изданию Rheinische Post. Сам министр намерен провести отпуск в ФРГ.

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Коронавирус прекратит распространяться по Великобритании к августу, заявил Клайв Дикс, покидающий пост главы правительственного штаба по вакцинации, изданию The Daily Telegraph. По мнению эксперта, к этому времени каждый житель королевства сделает хотя бы одну прививку и тем самым население будет защищено от всех известных на данный момент мутаций вируса.

В столице Мексики вновь разрешают концерты

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Жители столицы Мексики в ближайшие дни вновь смогут посещать концерты и спортивные мероприятия под открытым небом. В первом случае площадки разрешено заполнять на 30 процентов, во втором - на 25. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объяснила решение властей падением числа заражений на протяжении месяца. Эпидемиологическая ситуация в 22-миллионном городе оценивается по "светофорной" шкале, уровень угрозы заражения был понижен с "оранжевого" до "желтого".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса ХопкинсаХроника пандемии 7 мая >>>

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