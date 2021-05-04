Коронавирус: в Индии зафиксирован новый пик заражений

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 156 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 134 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 7 мая (время московское).

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Бундесрат одобрил постановление правительства страны о расширении прав для жителей Германии, полностью привившихся от COVID-19 или перенесших коронавирусную инфекцию. Для них, в частности, будут отменены действие комендантского часа, ограничения социальных контактов, а также проведение экспресс-тестов, необходимых, например, для посещения магазинов, парикмахерских или музеев. При этом привитые и переболевшие ковидом не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции.

На Филиппинах полиция задерживает за нарушение масочного режима

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Патрульный на одной из улиц Валенсуэлы (фото из архива)

На Филиппинах вступили в силу более жесткие противоэпидемические правила. Накануне президент станы Родриго Дутерте поручил полиции задерживать всех, кто не носит маски в целях безопасности. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на азиатские СМИ, распоряжение президента распространяется и на тех, кто неправильно носит маски - спускает их на подбородок, не прикрывая ими нос и рот.

С начала пандемии на Филиппинах выявлено более 1 млн случаев заражения, около 18 тыс. инфицированных умерли. В стране проживают более 110 млн человек.

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В Украине за сутки выявлены 8 404 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 379 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 105 428, скончались 45 830 пациентов, выздоровели 1 731 162 человека.

В Индии зафиксирован новый пик заражений

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В Индии за сутки выявили 414 188 новых случаев заражения коронавирусом, это новый максимум суточного прироста, и 3915 летальных исходов от последствий COVID-19. Всего с начала пандемии в Индии выявили более 21,4 млн случаев заражения, более 234 тысяч пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

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Одной из главных тем двухдневного саммита ЕС 7-8 мая в Порто станет борьба с пандемией. В частности, главы государств и правительств европейских стран обсудят инициативу США по временной отмене патентной защиты вакцин от коронавируса с целью привить как можно больше людей во всем мире. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с эпидемиологической ситуацией в Германии будет участвовать в саммите по видеосвязи, сообщает AFP.

В Германии снижается показатель заболеваемости

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На одной из улиц в центре Кельна

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 485 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 491 988 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 284 пациента, общее число летальных исходов возросло до 84 410. Выздоровели более 2,91 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 125,7 случая заражения. Днем ранее было 129,1 случая, а в прошлую пятницу - 153,4.

В Германии минимум одной дозой вакцины привиты более 30 процентов населения, полностью иммунизированы более 8,5 %.

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Франция заблокировала заказ Еврокомиссии на поставку 1,8 млрд доз вакцин BioNTech/Pfizer. Государства-члены ЕС опасаются, что в связи с задержкой они могут потерять часть квоты, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Это была бы катастрофа, за которую Франция понесла бы ответственность", - приводит издание слова одного из дипломатов.

О мотивах решения не сообщается. Предполагается, что Франция рассчитывает перетянуть часть производства вакцины в страну, чтобы сильнее вовлечь в него собственные предприятия.

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Власти Японии намерены продлить до 31 мая чрезвычайное положение в столице и еще в трех префектурах. Коронавирусные ограничения будут действовать в Токио, Осаке, Киото и Хёго.

Ученые в США: От последствий ковида погибло больше людей, чем значится официально

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Исследователи из Вашингтонского университета пришли к выводу, что от последствий ковида погибло гораздо больше людей, чем учитывают официальные данные. Как заявил директор Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей, в мире 6,2 млн человек умерли в связи с заражением коронавирусом. По данным ВОЗ, опубликованным почти одновременно, число смертей от коронавируса составляет 3,2 млн.

Ученый, в частности, считает, что в Германии скончались не менее 120 тысяч человек (по официальным данным - 84 тысячи).

Исследователи в своих оценках опирались на показатели избыточной смертности, полученные путем сравнения ожидаемого числа смертей независимо от причин в определенный период до пандемии с фактическим числом скончавшихся во время пандемии.

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Джастин Бибер

Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер объявил, что переносит свой концертный тур на 2022 год. Серия из 52 выступлений Бибера в США и Канаде изначально должна была состояться весной 2020 года, но ее отменили в связи с пандемией.

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Границы Австралии могут полностью открыться для иностранных граждан не ранее середины 2022 года, заявил министр по торговле и инвестициям Дэн Техан. "Но, как мы видели на протяжении этой пандемии, ситуация может меняться", - отметил Техан.

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Правительство ФРГ скептически относится к инициативе приостановить патентную защиту вакцин. "Защита интеллектуальной собственности - это источник инноваций, и так это и должно оставаться в будущем", - заявила представительница правительства газете Süddeutsche Zeitung, отметив, что создание вакцин ограничено из-за недостаточных производственных мощностей и высоких стандартов качества, а не патентов.

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В США почти треть населения полностью привита от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили 108,9 млн человек.

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Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Бразилии. Министерство здравоохранения страны объявило, что за последние сутки выявлены 73 380 новых случаев заражения. Таким образом, в Бразилии зарегистрировано уже более 15 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа 2550 человек скончались от COVID-19, общее число жертв в стране достигло 461 949 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 мая >>>

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