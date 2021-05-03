Коронавирус: в Евросоюзе сделано 150 млн прививок

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 132 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 4 мая (время московское).

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В Молдове началась вакцинация от COVID-19 с применением российского препарата "Спутник V". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря Минздрава Молдовы Игоря Курова. По его словам, первый компонент российской вакцины был доставлен в страну 24 апреля, а второй - 30 апреля. Всего Молдова получила 182 тыс. дозы вакцины "Спутник V", 62 тыс. из которых были выделены Приднестровью.

В страну ранее были также доставлены 266 400 доз вакцины AstraZeneca (в рамках гуманитарной программы COVAX и помощи от Румынии), 24,5 тыс. доз BioNTech/Pfizer (через COVAX) и 2 тыс. доз китайской Sinopharm в качестве помощи от ОАЭ.

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В Милане

Италия планирует с середины мая разрешить въезд туристам. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с министрами туризма стран "большой двадцатки". "Настало время" покупать билеты и бронировать отель для отпуска в Италии, отметил Драги. Предполагается, что для передвижения внутри страны путешественники получат специальный "ковидный паспорт".

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверку китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Решение о ее возможном допуске в Евросоюзе будет основываться на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований, сообщило EMA.

Ранее в ЕС были допущены четыре вакцины от COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС, в странах которого проживают всего 450 млн человек. В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

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Казахстан продлил до 31 декабря 2021 года приостановку безвизового режима для граждан 54 стран. Как сообщает казахский МИД, это решение принято "в рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Ранее срок действия меры истекал 1 мая, при этом из списка стран, для граждан которых был приостановлен безвизовый режим, были исключены Турция, ОАЭ и Южная Корея. Сейчас ограничение распространяется, в частности, на жителей США, Канады, Германии, Австрии, Франции, Израиля, Великобритании и стран Балтии. России в списке нет.

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Власти австрийского региона Тироль отменили ограничения на выезд, введенные из-за распространения варианта коронавируса, возникшего на основании британской мутации. Так, с 6 мая для выезда из Тироля больше не требуется негативный результат теста на COVID-19. Между тем в некоторых населенных пунктах региона продолжится тестирование жителей, выезжающих за их пределы.

Прирост заболеваемости коронавирусом в Тироле сейчас составляет 175 случаев на 100 тыс. населения за 7 дней, что превышает средний показатель по стране - 147.

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Немецкая федеральная земля Бавария с 21 мая откроется для туристов, сообщил премьер-министр региона Маркус Зёдер (Markus Söder). По его словам, возобновить работу смогут отели и другие гостиничные заведения в населенных пунктах, где прирост заболеваемости коронавирусом ниже, чем 100 случаев на 100 тыс. населения за 7 дней.

В Германии снимут ряд ограничений для привитых и переболевших

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Комендантский час в Берлине

Правительство Германии приняло распоряжение о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание. Как сообщила министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты. Для вступления распоряжения в силу необходимо одобрение бундестага (парламент) и бундесрата (представительство федеральных земель). Ожидается, что документ может вступить в силу уже 8-9 мая.

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Управление по санитарному надзору США (FDA) на следующей неделе может уже в начале следующей недели одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNtech для прививок детям в возрасте 12-15 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского правительства. Представитель FDA на просьбу прокомментировать это сообщение заявила, что ведомство обработает запрос на регистрацию вакцины для детей "как можно скорее и объективнее".

Ранее вакцина Pfizer/BioNtech была зарегистрирована в США и Евросоюзе для экстренного применения для жителей старше 16 лет.

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Дания с 6 мая разрешит возобновить учебу школьников в начальных классах, а также открыть театры, концертные залы, кино и спортзалы. Как сообщает издание The Local, с четверга ресторанам можно будет работать после 23.00, но лишь для проведения мероприятий, где все гости знакомы друг с другом.

На входе в спортзалы, театры, кино и концертные залы посетителей по-прежнему будут просить предъявить "коронавирусный паспорт", показывающий, что его обладатель сделал прививку, переболел или сдал тест на COVID-19 в последние 72 часа с отрицательным результатом. Концертные площадки, театры и кинозалы также обязаны и далее ограничивать число зрителей 2000 человек, а бизнес-конференции и встречи смогут собирать до 1000 участников.

С начала пандемии в Дании заразились коронавирусом более 253 тыс. человек, более 2,4 тыс. умерли.

Известный российский дрессировщик Михаил Багдасаров умер от коронавируса

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Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от последствий заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - известные укротители тигров.

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На одной из улиц Тбилиси

В Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm. 100 тысяч доз этой вакцины поступили в Грузию в начале апреля, однако прививочная кампания началась только 4 мая.

По данным Минздрава, в стране за минувшие сутки выявлены 788 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек. Всего с 26 февраля 2020 года в Грузии выявлено 313 742 случая заражения SARS-CoV-2, скончались 4183 человека.

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В России суточный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией составил 7770 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 337. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 4 839 514 случаев заражения коронавирусом, 111 535 умерших и 4 457 044 выздоровевших.

Экстренную помощь Индии оказали 14 стран

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В Индию за период с конца апреля из-за рубежа прибыли 17 партий медицинского оборудования и медикаментов. В общей сложности оперативную помощь стране в условиях резкого ухудшения эпидемиологической обстановки оказали минимум 14 государств.

По данным газеты The Hindustan Times, ссылающейся на правительство Индии, иностранная помощь включала кислородные концентраторы, баллоны с кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, комплекты для экспресс-тестов на коронавирус, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.

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В Казахстане прививки от коронавируса получили около 1,5 млн граждан, или 15% подлежащего вакцинации населения, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой. По его словам, по сравнению с 1 апреля, число привитых первой и второй дозами за сутки увеличилось в 12 раз.

В Казахстане в настоящее время доступны три вакцины - российская "Спутник V", которая производится в Караганде, казахстанская QazVac и китайская Hayat-Vax "Sinopharm", производимая в ОАЭ. Прививочная кампания в Казахстане началась 1 февраля.

++08.40++

В Украине за сутки выявлены 2 472 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 166 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 088 410, скончались 44 916 пациентов, выздоровели 1 689 630 человек.

++07.50++

Могила Наполеона в Доме инвалидов

Во Франции 5 мая вспомнят о 200-летии со дня смерти Наполеона Бонапарта. Из-за пандемии, однако, целый ряд запланированных мероприятий отменен, перенесен на лето или будет проводиться с корректировками. Так, концерт, в ходе которого должен был быть создан "музыкальный портрет" французского императора, пройдет онлайн, а не в живую.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, однако, решил не отказываться от возложения венка у могилы Наполеона в Доме инвалидов и напомнить о наследии политика в своей речи.

Общее число случаев заражения в Индии превысило 20 миллионов

++07.30++

На площадке для кремации в Нью-Дели

В Индии в течение суток зарегистрированы 357 229 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране, по данным местного Минздрава, выявлено около 20,3 млн случаев. За последние 24 часа от последствий COVID-19 скончались 3449 человека, число погибших возросло до 222 408. В Индии проживает более 1,3 млрд человек. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше.

++06.40++

США намерены начать переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) о более широком распространении вакцин от коронавируса, сообщил глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Переговоры будет вести торговый представитель США Кэтрин Тай на фоне давления на Вашингтон с целью приостановить действие патентных правил для вакцин против COVID-19. Ранее Индия вновь обратилась с просьбой о временном отказе от этих норм, чтобы помочь увеличить производство вакцин.

++05.50++

В центре Бонна

В Германии за минувшие сутки зафиксировали 7 534 новых случая заражения коронавирусом, 315 человек скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 433 516 случаев заболевания и 83 591 случай смерти. Число новых заражений за последние семь дней составило 141,4 на 100 тысяч жителей.

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Большинство жителей Германии не испытывают страха перед вакцинацией от коронавируса, показал опрос социологической службы Forsa. 83 процента респондентов считают, что в прививках от ковида нет ничего страшного. Спокойнее всего к вакцинации относятся люди старше 60 лет - 90 процентов опрошенных в этой возрастной категории указали, что не боятся таких уколов.

Глава ВОЗ: на вакцинацию в мире нужно еще 35-45 млрд долларов

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Очередь в прививочный центр в Нью-Йорке

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для вакцинации от коронавируса большинства взрослого населения мира в 2022 году потребуется 35-45 миллиардов долларов. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал, что эта сумма будет нужна в дополнение к 19 млрд, необходимым в текущем году для финансирования международной программы ACT Accelerator, которую организация запустила для борьбы с пандемией. По словам Гебрейесуса, проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы на ускорение прививочной кампании в мире.

++03.00++

Управление США по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) готовится разрешить вакцину против коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет к началу следующей недели, пишет газета The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с планами ведомства. Несколько дней назад компании подали заявку на одобрение вакцины, которая уже была разрешена в США для людей в возрасте 16 лет и старше. В марте производители лекарств заявили, что вакцина в ходе клинических испытаний вызвала устойчивый ответ антител у 12-15-летних подростков и была признана безопасной и эффективной.

В Бразилии - почти тысяча погибших с ковидом за сутки

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В Бразилии за последние сутки зарегистрировано 983 летальных случая от последствий заболевания COVID-19. Число инфицированных увеличилось на 24 619, составив 14 779 529, сообщило министерство здравоохранения страны. С начала пандемии умерли 408 622 бразильца, зараженных коронавирусом.

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В Испании первую дозу вакцины от SARS-CoV-2 получила четверть населения. По данным органов здравоохранения, полностью вакцинированы примерно 11 процентов испанцев. В апреле премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что 70 процентов жителей Испании будут привиты к концу августа.

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В США полностью вакцинированы 105,5 млн человек, что составляет почти третью часть всего населения страны, насчитывающего около 328 миллионов человек. В общей сложности в процессе прививочной кампании, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране сделано 246,8 млн инъекций от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 33 215 049 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 591 367 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 мая >>>

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