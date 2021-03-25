Коронавирус: тысячи любителей рок-музыки собрались на концерт в Барселоне

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 127 млн жителей планеты. Почти 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 102 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 марта (время московское).

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Игроки, пополнившие составы канадских команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отныне должны будут проводить в обязательном карантине по прибытии в страну лишь 7 дней. Ранее для таких случаев действовал 14-дневный режим изоляции в соответствии с предписаниями канадских властей. Спортсмены ежедневно будут проходить тест на наличие коронавируса на протяжении карантинной недели и первой недели по окончании изоляции.

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Самолет вооруженных сил Германии доставил в бразильский Манаус 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов, больных COVID-19. Министерство иностранных дел ФРГ напомнило, что пандемию можно побороть, лишь взяв ее под контроль в мировом масштабе. Бразилия уступает лишь США по числу заражений (12,4 млн) и летальных исходов (около 310 тысяч) среди жителей с COVID-19.

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В Европе впервые за несколько месяцев прошел масштабный концерт, на который была открыта продажа билетов. Шоу испанской рок-группы Love of Lesbian в Барселоне собрало около 5 тысяч человек, все билеты были раскуплены. Организаторы мероприятия получили особое разрешение испанских властей, поскольку в стране запрещено собираться группами более 4 человек.

Все посетители концерта перед мероприятием в один и тот же день сделали тест на наличие коронавируса. Правило социального дистанцирования не действовало, однако ношение масок было обязательным. "Это еще один шажок к возможности проводить концерты и культурные мероприятия" в условиях пандемии, отметил испанский вирусолог Борис Револьо, участвовавший в разработке мер предосторожности для мероприятия.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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