 Коронавирус: Россия возобновит авиасообщение с рядом стран | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Россия возобновит авиасообщение с рядом стран

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 162 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 15 мая.

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространениякоронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 162 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн заболевших скончались, более 140 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 15 мая (время московское).

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Россия с 25 мая возобновит пассажирское авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Как сообщили журналистам в оперативном штабе вечером в пятницу, авиасообщение с Исландией по маршруту Москва-Рейкьявик и с Мальтой по маршруту Москва - Валета будет осуществляться два раза в неделю. По три рейса в неделю запланированы в Мексику (Москва - Канкун) и в Португалию (Москва - Лиссабон). Авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться рейсами в Джидду: из Москвы (три раза в неделю), из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю).

Также принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов в столицу  Южной Кореи Сеул: из Владивостока - три рейса в неделю, из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска - по одному рейсу в неделю. Авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 мая >>>

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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