Коронавирус: США настаивают на расследовании причин пандемии

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 161 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн заболевших скончались, более 139 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 14 мая (время московское).

США настаивают на расследовании причин пандемии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает необходимым продолжить расследование причин возникновения пандемии COVID-19. "Я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - заявил глава Госдепартамента на пресс-конференции в Вашингтоне.

Важно понять, где и как начал распространяться коронавирус нового типа, чтобы мировое сообщество в аналогичных ситуациях понимало, как следует действовать.

Расследование, проведенное ранее экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с коллегами из КНР, закончилось, по сути, почти безрезультатно: ученые не смогли получить однозначный ответ на вопрос о том, где и почему началось распространение SARS-CoV-2. Критики доклада ВОЗ считают, что специалисты в ходе поездки в Китай не смогли провести полностью независимое расследование.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 мая >>>

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