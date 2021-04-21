Пандемия: две трети жителей ФРГ недовольны разъяснениями властей

Почти две трети жителей Германии недовольны тем, как политики объясняют необходимость вводимых в связи с пандемией коронавируса ограничений. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает телеканал ARD, ссылаясь на данные заказанного им опроса института Infratest dimap.

Коммуникацией касательно противоэпидемических мер, согласно результатам опроса, недовольны 65 процентов респондентов. В то же время это число снизилось на 7 процентных пунктов по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в апреле. На 5 процентных пунктов, до 32 процентов, увеличилось число тех, кто разъяснениями властей доволен.

Наибольший прогресс достигнут в отношении к программе вакцинации. Если в апреле ее оценивали позитивно 15 процентов немцев, то в мае - уже 32 процента. При этом в возрастной группе старше 65 лет организацией кампании вакцинации довольна половина жителей ФРГ.

Между тем Германия готовится к ослаблению введенных ограничений. В частности, если число новых заражений продолжит снижаться, то в Берлине уже 19 мая будет отменен комендантский час, а через несколько дней откроются летние террасы ресторанов. Основанием для отмены ограничений является показатель заражений на 100 тысяч населения в течение 7 дней. Сейчас в Германии он составляет 103,6 случая заражения, в Берлине этот показатель уже несколько дней держится ниже отметки 100 случаев.

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