Коронавирус: мэр Москвы Собянин осудил медленные темпы вакцинации

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 146 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 21 мая (время московское).

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Власти германской земли Нижняя Саксония "еще раз серьезно обдумают" возможное снятие обязанности носить медицинские маски в магазинах при снижении показателя заражений ниже 35 случаев на 100 тысяч жителей за 7 дней, заявила представитель правительства региона Анке Пёрксен (Anke Pörksen). Объявленные ранее планы вызвали критику населения. На момент публикации показатель заражений в Нижней Саксонии составил 47,1 случая, а в 11 из 45 районов опустился ниже 35.

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Мэр российской столицы Сергей Собянин выступил с критикой недостаточно быстрого темпа прививочной кампании в городе. "Москва - первый в мире крупный город, который объявил, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем иногда - в разы", - заявил градоначальник на встрече с активистами. По данным оперштаба, в Москве подтверждено 1 151 462 заражения, 19 532 больных COVID-19 умерли, а 1,03 млн - выздоровели.

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Норвегия приступает ко второму этапу ослабления ограничений. С 27 мая спортивные и культурные мероприятия на открытых площадках могут посещать до 30 человек, а в помещениях - до двадцати. Дома можно принимать до 10 гостей. Разрешены встречи в закрытых помещениях численностью до 50 человек без необходимости сидеть на ранее распределенных местах. Продажа алкоголя будет разрешена до полуночи. Минимум одну дозу вакцины получили 36 процентов жителей королевства старше 18 лет, сообщила премьер-министр Эрна Сульберг.

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 1756 заражений, сообщил Минздрав. По его данным, в республике с 9,4 млн жителей возбудитель COVID-19 в целом обнаружен у 383 302 человек, 2752 их них скончались, свыше 373 тысяч выздоровели и выписаны. Однако эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости в несколько раз занижена.

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Власти Бангладеш распорядились минимум на неделю ввести локдаун в лагерях для беженцев из числа мусульманского меньшинства рохинджа. За соблюдением мер будут следить силы безопасности. Среди более чем миллиона размещенных в лагерях рохинджа выявлено 863 случая заражения и 13 летальных исходов, связанных с COVID-19. В самой Народной Республике локдаун действует с начала апреля, к середине мая власти разрешили вновь открыть магазины и возобновить транспортное сообщение.

Данные по России

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В России за прошедшие сутки зафиксировано 8937 случаев заражения, умерли 389 человек, сообщил оперативный штаб. По его данным, инфекция в целом подтверждена у 4 983 845 человек, число умерших достигло 117 739 человек, 4,6 млн больных выздоровели. При этом Росстат вел отдельный подсчет и заявил, что в России зарегистрировано около 250 000 смертей, связанных с COVID-19, с апреля 2020 года по март 2021 года.

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Крупнейший в Германии парк развлечений Europa-Park вновь распахнул свои двери впервые за более чем 6 месяцев. В силу действующих ограничений он может ежедневно принимать до 10 тысяч человек, в первый день число посетителей ограничено тремя тысячами. С собой необходимо иметь медицинскую маску, а также отрицательный результат теста на ковид, подтверждение прививки или перенесенной инфекции.

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Южная Корея одобрила применение вакцины от Moderna. Американская фармкомпания поставит в республику 40 млн доз этого препарата, однако сроки еще не оговорены. Ранее в стране были допущены к использованию вакцины AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson. Прививки от COVID-19 сделаны 7 процентам жителей Южной Кореи.

Число инфицированных в Индии превысило 26 миллионов

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Суточный прирост инфицированных в Индии составил 259 551 человек, общее число заразившихся за все время эпидемии в этой стране возросло до 26 031 991, сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи в Нью-Дели. При этом число смертей от последствий заражения коронавируса в Индии увеличилось на 4209 до 291 331.

Виктор Орбан сделал прививку в апреле

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Венгрия отменит большинство ограничительных мер, введенных в ходе пандемии, когда число вакцинированных достигнет отметки в 5 миллионов, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. По его оценке, это будет возможно в предстоящие выходные. В частности, будет отменено обязательное ношение масок в общественных местах, а также ночной комендантский час. Кроме того, будут разрешены массовые мероприятия с участием до 500 человек в открытом пространстве.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 4984 новых случаев заражения коронавирусом, от пневмонии COVID-19 скончались 202 человека, сообщает Telegram-канал "Коронавирус-инфо". С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 175 382 человека, от последствий инфекции скончался 49 101 человек.

Убытки УЕФА от пандемии могут превысить 8 миллиардов евро

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По оценке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), его убытки от пандемии превышают 8 миллиардов евро. За период с 2019 по 2021 годы организация не получит 7,2 миллиарда евро прибыли в высших лигах профессионального футбола и 1,5 миллиарда евро - в остальных лигах, говорится в 12-м отчете УЕФА. Убытки от нереализованных билетов на матчи составят около 4 миллиардов евро, указывается далее. Еще 2,7 миллиарда евро не будут получены в сфере спонсорства и коммерческой прибыли. Потери еще двух миллиардов евро удалось избежать, поскольку в 38 высших лигах сезон 2019/2020 годов решено было завершить, несмотря на пандемию.

На одном из вокзалов Токио

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Япония одобрила использование вакцин американского концерна Moderna и шведско-британской компании AstraZeneca, сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и благосостояния в Токио. До сих пор для вакцинации в стране использовался только препарат BioNTech/Pfizer. Несмотря на то, что прививочная кампания в Японии продолжается с середины февраля, вакцину получили лишь 3,9 процента населения (при этом 1,7 процента – обе необходимые дозы).

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Власти Южной Кореи продлили действующие в стране правила социального дистанцирования до 13 июня, сообщил премьер-министр Ким Бу Гём. Это значит, что в столичном регионе по-прежнему запрещены мероприятия с участием более четырех человек. Глава правительства указал, что суточный показатель новых случаев заражения коронавируса в стране не опускается ниже 500, но вместе с тем снизилось число тяжелых пациентов с пневмонией COVID-19.

Новые данные по Германии

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В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 8769 случаев, что на 2,5 тысячи меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 226 пациентов с диагнозом COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 190 смертей от ковида. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 635 162 случая заражения и 87 128 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3,37 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 67,3 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 96,5 случая.

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Великобритания намерена совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработать систему "Пандемический радар", которая позволит быстрее распознавать новые варианты коронавируса и выявлять новые инфекционные заболевания в глобальном масштабе. "Вирус, который бесконтрольно распространяется среди нас, больше не должен застать мир врасплох. Необходимо создать систему эпиднадзора за болезнями, которая соответствовала бы вызовам XXI века", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Матчи чемпионата мира по хоккею пройдут со зрителями

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Сейм Латвии решил допустить болельщиков, которые завершили процесс вакцинации или переболели COVID-19, на матчи стартующего в Риге 21 мая чемпионата мира по хоккею. Против допуска болельщиков на трибуны выступал министр здравоохранения страны.

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Ввиду резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией правительство Аргентины ввело девятидневный жесткий локдаун. В особо пострадавших районах южноамериканской страны до конца месяца будет действовать комендантский час с 18:00 до 6:00, заявил президент Альберто Фернандес в видеообращении. Даже в дневное время аргентинцам разрешено передвигаться только в непосредственной близости от места жительства. Продолжат работу только магазины первой необходимости. Социальная, религиозная и спортивная деятельность запрещены. Школы и детские сады - закрыты.

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Власти Непала обратились к мировому сообществу с просьбой срочно помочь с вакцинами и другими средствами для борьбы с пандемией. Страны ЕС, включая Германию, уже поставили в азиатскую страну среди прочего 77 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 кислородных баллонов и 2,4 млн масок.

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Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Гватемалу. Об этом сообщает официальный аккаунт вакцины в Twitter. Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Гватемале 25 февраля.

В настоящее время российский препарат одобрен к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

В Париже для посетителей откроют Эйфелеву башню

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Эйфелева башня в Париже

В Париже с 16 июля планируют открыть Эйфелеву башню. Поначалу количество посетителей в день хотят ограничить 10 тысячами человек, сообщила компания-оператор башни. До пандемии коронавируса достопримечательность ежедневно посещали до 25 000 человек. Из-за антиковидных ограничений Эйфелева башня закрыта с октября 2020 года.

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С 1 июля в Евросоюзе введут прививочные сертификаты. Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе. Европарламент ранее хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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Вакцина BioNTech/Pfizer на 70 - 75 процентов эффективна против индийского варианта вируса. Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин. По словам разработчика вакцины, испытания на прошедшей недели были сосредоточены именно на этом варианте коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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