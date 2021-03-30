Коронавирус: летом в Германии возможен жесткий локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 104 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 31 марта (время московское).

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В Турции зарегистрировано наивысшее число заболевших COVID-19 за сутки - 37 303 новых случаев, сообщило министерство здравоохранения страны. В начале марта в Турции были ослаблены правила инфекционной безопасности, что привело к росту заболеваемости. 29 марта правительство вновь ужесточило ограничения.

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Эксперт: Летом в Германии возможен жесткий локдаун

Возможно, Германия столкнется летом с необходимостью снова ввести режим жесткого локдауна. Это мнение высказал в интервью телеканалам RTL и ntv глава фармакологического предприятия из Майнца BioNTech, которое совместно с американским концерном Pfizer разработало и выпустило на рынок одноименную вакцину от коронавируса, Угур Сахин (Ugur Sahin). По его словам, все будет зависеть от того, снизится ли число новых заражений после установления теплой летней погоды.

"В Германии и Европе в целом мы, к сожалению, находимся в таком положении, что не можем дольше ждать с введением более серьезных ограничений", - добавил ученый. По оценке Сахина, результаты вакцинации населения проявятся в Германии уже в конце мая.

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным перспективы использования вакцины "Спутник V" в ЕС. При этом европейские лидеры отметили, что решающую роль в этом вопросе будет играть одобрение препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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Островное государство Мальта, в котором ударными темпами идет вакцинация населения от коронавируса, собирается открыть границы для туристов уже с июня. Ожидается, что рекламироваться будут, в первую очередь, программы отдыха на природе, например, курсы подводного плавания. По оценке правительства, программа по постепенному открытию страны для туристов обойдется Мальте в 20 млн евро.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 марта >>>

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