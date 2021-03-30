Коронавирус: летом в Германии возможен жесткий локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 104 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 31 марта (время московское).
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В Турции зарегистрировано наивысшее число заболевших COVID-19 за сутки - 37 303 новых случаев, сообщило министерство здравоохранения страны. В начале марта в Турции были ослаблены правила инфекционной безопасности, что привело к росту заболеваемости. 29 марта правительство вновь ужесточило ограничения.
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Эксперт: Летом в Германии возможен жесткий локдаун
Возможно, Германия столкнется летом с необходимостью снова ввести режим жесткого локдауна. Это мнение высказал в интервью телеканалам RTL и ntv глава фармакологического предприятия из Майнца BioNTech, которое совместно с американским концерном Pfizer разработало и выпустило на рынок одноименную вакцину от коронавируса, Угур Сахин (Ugur Sahin). По его словам, все будет зависеть от того, снизится ли число новых заражений после установления теплой летней погоды.
"В Германии и Европе в целом мы, к сожалению, находимся в таком положении, что не можем дольше ждать с введением более серьезных ограничений", - добавил ученый. По оценке Сахина, результаты вакцинации населения проявятся в Германии уже в конце мая.
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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным перспективы использования вакцины "Спутник V" в ЕС. При этом европейские лидеры отметили, что решающую роль в этом вопросе будет играть одобрение препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
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Островное государство Мальта, в котором ударными темпами идет вакцинация населения от коронавируса, собирается открыть границы для туристов уже с июня. Ожидается, что рекламироваться будут, в первую очередь, программы отдыха на природе, например, курсы подводного плавания. По оценке правительства, программа по постепенному открытию страны для туристов обойдется Мальте в 20 млн евро.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 30 марта >>>
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Вакцина Made in Germany
В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Успех детей мигрантов
Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Офис на улице "У золотого кладезя"
Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Pfizer: испытания и производство
17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС
В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир
Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Марбург обеспечит 750 млн доз в год
До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Логистика требует холодного расчета
Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Израиль подтвердил эффективность вакцины
Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Орден в знак благодарности
Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".
Автор: Андрей Гурков