Коронавирус: ВОЗ сообщает о росте числа смертей по всему миру

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 124 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 марта (время московское).
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В Германии многие авиалинии сообщили о принципиальной готовности самим начать тестировать пассажиров, которые возвращаются с Майорки. Например, компании Lufthansa, Eurowings, Condor и TUI хотят проверять пассажиров еще на острове. Об этом во вторник сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные круги.
Представители авиакомпаний подтвердили AFP, что ведут переговоры с немецким правительством. Цель, по их словам, - предложить пассажирам сделать тест на коронавирус, чтобы обеспечить безопасность во время пасхальных праздников. С 12 марта Майорка больше не считается в Германии зоной эпидемиологического риска. В этой связи бронирование билетов на излюбленный немецкими туристами остров резко возросло.
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Министерство здравоохранения Испании разрешило применение вакцины AstraZeneca и для людей в возрасте от 55 до 65 лет. Ранее этим препаратом в Испании прививали людей не старше 55 лет.
Первоначально многие страны отказывались вакцинировать AstraZeneca людей старшей возрастной группы, ссылаясь на "недостаточность данных" о влиянии этой вакцины на пожилых. Тем не менее клинические исследования показали эффективность AstraZeneca и для людей в возрасте.
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В Праге в целях борьбы с пандемией бездомных поселят в роскошном отеле. Такое решение приняла мэрия города. В отеле бездомные, заразившиеся коронавирусом, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, - пожить в изоляции.
Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства - до выздоровления.
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В Европе и других регионах растет количество новых заражений коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке представителей ВОЗ, к росту заражений привели низкий уровень вакцинации и усталость людей от ограничений, связанных с пандемией. Рост случаев инфицирования в Европе также обусловлен более заразными вариантами вируса, указала Мария Ван Керкхове, главный эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19. "Это очень опасная комбинация", - подчеркнула она.
Ван Керкхове также сообщила о росте недельных показателей смертности от COVID-19 по всему миру - впервые за последние полтора месяца. Число заражений по всему миру, по данным ВОЗ, выросло в недельном соотношении на 8 процентов. В Европе рост составил 12%, тогда как в Америке и Африке количество новых случаев инфицирования показывает легкий спад.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 22 марта >>>
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Вакцина Made in Germany
В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.
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Успех детей мигрантов
Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Офис на улице "У золотого кладезя"
Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Pfizer: испытания и производство
17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС
В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир
Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Марбург обеспечит 750 млн доз в год
До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Логистика требует холодного расчета
Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Израиль подтвердил эффективность вакцины
Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Орден в знак благодарности
Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".
Автор: Андрей Гурков