 Коронавирус: ВОЗ сообщает о росте числа смертей по всему миру | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: ВОЗ сообщает о росте числа смертей по всему миру

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 124 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями 23 марта.

382 свечи в память об умерших от коронавируса в Цюрихе.

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 124 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 марта (время московское).

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В Германии многие авиалинии сообщили о принципиальной готовности самим начать тестировать пассажиров, которые возвращаются с Майорки. Например, компании Lufthansa, Eurowings, Condor и TUI хотят проверять пассажиров еще на острове. Об этом во вторник сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные круги.

Представители авиакомпаний подтвердили AFP, что ведут переговоры с немецким правительством. Цель, по их словам, - предложить пассажирам сделать тест на коронавирус, чтобы обеспечить безопасность во время пасхальных праздников. С 12 марта Майорка больше не считается в Германии зоной эпидемиологического риска. В этой связи бронирование билетов на излюбленный немецкими туристами остров резко возросло.

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Министерство здравоохранения Испании разрешило применение вакцины AstraZeneca и для людей в возрасте от 55 до 65 лет. Ранее этим препаратом в Испании прививали людей не старше 55 лет.

Первоначально многие страны отказывались вакцинировать AstraZeneca людей старшей возрастной группы, ссылаясь на "недостаточность данных" о влиянии этой вакцины на пожилых. Тем не менее клинические исследования показали эффективность AstraZeneca и для людей в возрасте.

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В Праге в целях борьбы с пандемией бездомных поселят в роскошном отеле. Такое решение приняла мэрия города. В отеле бездомные, заразившиеся коронавирусом, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, - пожить в изоляции.

Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства - до выздоровления.

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В Европе и других регионах растет количество новых заражений коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке представителей ВОЗ, к росту заражений привели низкий уровень вакцинации и усталость людей от ограничений, связанных с пандемией. Рост случаев инфицирования в Европе также обусловлен более заразными вариантами вируса, указала Мария Ван Керкхове, главный эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19. "Это очень опасная комбинация", - подчеркнула она.

Ван Керкхове также сообщила о росте недельных показателей смертности от COVID-19 по всему миру - впервые за последние полтора месяца. Число заражений по всему миру, по данным ВОЗ, выросло в недельном соотношении на 8 процентов. В Европе рост составил 12%, тогда как в Америке и Африке количество новых случаев инфицирования показывает легкий спад.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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