Коронавирус: Катар хочет пускать на ЧМ-2022 по футболу только привитых

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 178 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 163 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 21 июня (время московское).

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В Бразилии за минувшие сутки зарегистрировано 44 178 новых заражений и 1025 летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Самая густонаселенная страна Южной Америки уступает по общему числу выявленных заражений (17,92 млн) только Индии и США.

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Катар намерен разрешить посещение чемпионата мира по футболу только полностью привитым болельщикам. Ко времени проведениям мирового футбольного первенства в конце 2022 года большинство стран уже вакцинируют своих граждан, заявил премьер-министр Халед бен Халифа Аль Тани. Страна-хозяйка чемпионата ведет переговоры с неназванной компанией о поставке одного миллиона доз вакцины для прибывающих на матчи, добавил он. Международная федерация футбольных ассоциаций пока не прокомментировала позицию Катара.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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