Коронавирус: Австрия требует перераспределения вакцины в ЕС

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 124 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 100 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 24 марта (время московское).

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Бразилия стала второй страной в мире после США, в которой за одни сутки от коронавируса умерло более трех тысяч человек. По данным министерства здравоохранения, за прошедшие 24 часа выл зафиксирован 3251 смертельный случай и выявлено 82 493 новых случая заражения коронавирусом. За время пандемии в крупнейшей стране Южной Америки от COVID-19 умерло 298 676 человек, заразились вирусом более 12,1 миллиона человек. Только в США эти показатели еще выше. По данным новостного портала G1, из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы полностью загружены в 24 из 26 штатов страны и в федеральном столичном округе.

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Mercedes-Benz временно приостанавливает производство грузовиков в Бразилии на период с 26 марта по 5 апреля. Как сообщили в автоконцерне, причина - рост числа заражений коронавирусом в этой южноамериканской стране.

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Канцлер Австрии Себастиан Курц настаивает на перераспределении вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Эту тему он намерен обсудить в четверг с коллегами из других стран ЕС, заявил Курц в интервью газете Die Welt. По его словам, дозы вакцины не были доставлены во все страны ЕС одновременно и в соотношении к количеству населения, как это было оговорено. Вместо этого вакцину распределяли в зависимости от числа заказов в той или иной стране. "Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы между странами ЕС увеличился разрыв по количеству уже получивших вакцину и чтобы таким образом в ЕС возникли страны второго класса", - заявил Курц. К его точке зрения присоединились Болгария, Хорватия, Литва, Словения и Чехия.

Германия выступает против перераспределения вакцины. Как указал государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth), Австрия и некоторые другие страны еще не исчерпали полагающееся им по квоте количество доз вакцины.

В Великобритании почтили память умерших от COVID-19

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Спустя год после начала первого локдауна в Великобритании в стране в результате коронавирусной инфекции умерли более 126 000 человек. Британский парламент почтил память жертв пандемии минутой молчания. Также минута молчания прошла в больницах и других учреждениях по всей стране. Вечером люди в знак памяти зажгли фонарики и свечи у дверей своих домов. Колесо обозрения "Лондонский глаз", Liver Building в Ливерпуле и Блэкпульская башня в одноименном прибрежном городе были подсвечены желтым цветом.

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В Великобритании хотят с августа приступить к вакцинации детей от коронавируса. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на предварительные планы правительства. Если они будут реализованы, то вакцинация детей начнется на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, сообщили источники издания. Причина такого решения - отчет о результатах исследования Оксфордского университета в сотрудничестве с AstraZeneca. В рамках исследования вакцину протестировали на 300 испытуемых в возрасте от 6 до 17 лет.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 марта >>>

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