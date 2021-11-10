Федеральный канцлер Германии - глава правительства Федеративной Республики. Канцлер ФРГ назначает министров и определяет главные направления политики федерального правительства.
Федеральный канцлер Германии наделен де-факто наиболее широким спектром полномочий, однако формально занимает третью позицию в табели о рангах высших чиновников Германии - после федерального президента и председателя бундестага (федерального парламента). Кандидатура канцлера ФРГ, которую после парламентских выборов, проводящихся раз в четыре года, предлагает президент, выносится на голосование в бундестаге. Оставить свой пост до истечения срока полномочий федеральный канцлер Германии может только в результате процедуры вотума недоверия. Согласно Основному закону (Конституции) ФРГ, один и тот же политик может избираться на пост федерального канцлера неограниченное число сроков.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.