Федеральный канцлер Германии - глава правительства Федеративной Республики. Канцлер ФРГ назначает министров и определяет главные направления политики федерального правительства.

Федеральный канцлер Германии наделен де-факто наиболее широким спектром полномочий, однако формально занимает третью позицию в табели о рангах высших чиновников Германии - после федерального президента и председателя бундестага (федерального парламента). Кандидатура канцлера ФРГ, которую после парламентских выборов, проводящихся раз в четыре года, предлагает президент, выносится на голосование в бундестаге. Оставить свой пост до истечения срока полномочий федеральный канцлер Германии может только в результате процедуры вотума недоверия. Согласно Основному закону (Конституции) ФРГ, один и тот же политик может избираться на пост федерального канцлера неограниченное число сроков.