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Федеральный канцлер Германии

Федеральный канцлер Германии - глава правительства Федеративной Республики. Канцлер ФРГ назначает министров и определяет главные направления политики федерального правительства.

Федеральный канцлер Германии наделен де-факто наиболее широким спектром полномочий, однако формально занимает третью позицию в табели о рангах высших чиновников Германии - после федерального президента и председателя бундестага (федерального парламента). Кандидатура канцлера ФРГ, которую после парламентских выборов, проводящихся раз в четыре года, предлагает президент, выносится на голосование в бундестаге. Оставить свой пост до истечения срока полномочий федеральный канцлер Германии может только в результате процедуры вотума недоверия. Согласно Основному закону (Конституции) ФРГ, один и тот же политик может избираться на пост федерального канцлера неограниченное число сроков.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

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Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
03.11.21 *** France's President Emmanuel Macron (C), flanked by his wife Brigitte Macron (L), arrives for talks with outgoing German Chancellor Angela Merkel (R), in Beaune, Eastern France, on November 3, 2021. - I am now leaving this European Union in my responsibility as Chancellor in a situation that worries me, said Merkel on October 22. We have overcome many crises, through respect and efforts to find common solutions, but we have a series of unresolved problems, she warned. Angela Merkel's Christian Democrats (CDU) will pick their next leader through an unprecedented rank-and-file vote after a dismal result in September's election, party chiefs said on November 2. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / POOL / AFP) (Photo by PHILIPPE DESMAZES/POOL/AFP via Getty Images)

Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона 04.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит во Францию. В бургундском Боне она встретилась с президентом страны Эмманюэлем Макроном, его женой Брижит и пообщалась с горожанами.
Angela Merkel - Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21.01.2021 Bundeskanzlerin Angela Merkel mit FFP-2-Maske waehrend der Bundespressekonferenz zum Thema Situation Covid-19 bzw Coronavirus in Berlin. Chancellor Angela Merkel wearing a face mask during a press call at the Federal Press Conference Bundespressekonferenz concerning the Covid-19 situation of the spread of novel coronavirus in Berlin, Germany. The number of people infected with the novel coronavirus in Germany is continuing to rise in Germany *** Angela Merkel Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21 01 2021 Chancellor Angela Merkel wearing a FFP 2 mask during a press call at the Federal Press Conference concerning the Covid 19 situation of the spread of nov

Меркель обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в ФРГ 30.10.2021

Индикатор распространения инфекции из расчета на 100 000 жителей Германии за семь дней растет в течение двух недель. И.о. канцлера Ангела Меркель отмечает "некоторую легкомысленность" населения.
ARCHIV - 01.10.2021, Berlin: Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, bei einem Pressestatement nach Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Das Finanzministerium gilt als Schlüsselressort in jeder Regierung. FDP-Chef Lindner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es gerne übernehmen würde. Die Grünen treten auf die Bremse. (zu dpa Lindner signalisiert Anspruch auf Finanzressort - Habeck verärgert) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ 28.10.2021

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?
German Chancellor Angela Merkel looks around during the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ 26.10.2021

В день учредительного заседания нового бундестага полномочия Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились, но она продолжит исполнять свои обязанности до создания нового правительства.

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021) 26.10.2021

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Karikatur: Wenn Merkel im Bundestag zu Gast wird Stichworte: Elkin, Karikatur, Angela Merkel, Abschied von Merkel als Kanzlerin, neuer Bundestag, Bundestagwahl Bildbeschreibung: Karikatur - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht auf die Treppe zu und vorbei an dem Schild Bundestag. Zuschauertribüne.

Новая роль Ангелы Меркель 26.10.2021

Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Армин Лашет сложил с себя полномочия премьера Северного Рейна-Вестфалии 25.10.2021

Председатель ландтага Северного Рейна-Вестфалии вручил экс-кандидату на пост канцлера ФРГ свидетельство о прекращении полномочий главы земельного правительства. Новым премьер-министром СВР должен стать Хендрик Вюст.
09.09.2021 , Duisburg , Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD und Lamya Kaddor Grüne in der Redaktion der Rheinischen Post in Duisburg an der Königstraße 51. Bärbel Bas *** 09 09 2021 , Duisburg , Discussion with the candidates for the Bundestag Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD and Lamya Kaddor Greens in the editorial office of the Rheinische Post in Duisburg at Königstraße 51 Bärbel Bas

Немецкий парламент возглавила женщина. Кто она? 25.10.2021

Социал-демократы предложили на пост председателя бундестага Бербель Бас, занимающуюся вопросами здравоохранения. Бас стала третьей женщиной на этом посту. Что о ней известно?

21.10.2021, Belgien, Brüssel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (M) spricht mit Emmanuel Macron (vorne rechts), Präsident von Frankreich, während eines Gruppenfotos. Auf der Tagesordnung für den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs stehen Diskussionen über die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise in der EU, den digitalen Wandel und die Entwicklung der Corona-Pandemie. Zudem soll es u.a. eine Strategiedebatte über die Handelspolitik der EU und Gespräche über außenpolitische Themen geben. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Лидеры ЕС попрощались с Ангелой Меркель 22.10.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в 107 саммитах Евросоюза. На ее, вероятно, последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС устроили небольшую церемонию прощания.
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