ФРГ и Кения подписали всеобъемлющее соглашение о миграции

Соглашение предусматривает более простую процедуру возвращения в Кению не имеющих права на пребывание в ФРГ. Документ также расширяет возможности для квалифицированных кадров из Кении приехать в Германию на обучение.

Германия и Кения заключили всеобъемлющее соглашение о мобильности и миграции. Подписание состоялось в пятницу, 13 сентября, в Берлине, в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Кении Уильяма Руто.

Документ позволит большему числу квалифицированных рабочих и молодых людей из восточноафриканской страны приехать в Германию на обучение, указали в пресс-службе федерального правительства.

В то же время соглашение предусматривает более простую процедуру возвращения в Кению тех, кто не имеет права на пребывание в ФРГ. "На мой взгляд, это - очень важное соглашение", - отметил федеральный канцлер.

В ходе пресс-конференции стороны коснулись вопроса о партнерстве в области климата и развития. Германия с 2022 года поддерживает переход Кении к неископаемым видам топлива. "Сильная приверженность Кении (вопросам защиты климата. - Ред.) убеждает и другие африканские страны", - заявил Шольц.

Партнерское соглашение Кении с ЕС

Политики также обсудили партнерское соглашение с ЕС, которое дает компаниям из Кении более широкий доступ к европейскому рынку и интегрирует их в устойчивые цепочки поставок.

Страны Африки должны быть шире представлены в международных институтах, уверен Шольц. Он также отметил вклад Кении в обеспечение стабильности на полуострове Сомали.

Потенциал "взаимовыгодного сотрудничества"

Руто в свою очередь заявил о потенциале "взаимовыгодного сотрудничества". "Мы можем объединить инновации, творчество, энергию, талант, знания нашей молодежи с немецкими инвестициями, технологиями и ресурсами и обеспечить беспроигрышный результат", - добавил президент Кении.

Ранее, 10 сентября, блок оппозиционных христианских партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - прервал переговоры с правительством Германии о совместном подходе к миграционной политике и предоставлению убежища. Оппозиция настаивает на увеличении числа отказов в убежище группам просителей на границах ФРГ.