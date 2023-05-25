ГУР Украины ожидает расширения масштабов операций РДК

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 мая.

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ожидают продолжения и расширения масштабов операций "Русского добровольческого корпуса". "Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии", - цитирует слова представителя ГУР Андрея Юсова УНИАН.

Комментируя идею российских пропагандистов создать в Белгородской области буферную зону, Юсов сказал: "Она будет полезной для Украины". Ранее РДК заявил о новом рейде в Белгородскую область.

Хроника событий 25 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

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