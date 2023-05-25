  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Разрушенный дом в Белгородской области
Разрушения в Белгородской областиФото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/ via REUTERS
КонфликтыУкраина

ГУР Украины ожидает расширения масштабов операций РДК

Ольга Лебедева
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 мая.

https://p.dw.com/p/4RoAD

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

++14.10++

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ожидают продолжения и расширения масштабов операций "Русского добровольческого корпуса". "Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии", - цитирует слова представителя ГУР Андрея Юсова УНИАН.

Комментируя идею российских пропагандистов создать в Белгородской области буферную зону, Юсов сказал: "Она будет полезной для Украины". Ранее РДК заявил о новом рейде в Белгородскую область.

 

Хроника событий 25 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Западные оценки прорыва в Белгородчине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Классификация иноагентов. Истерика Пригожина. Механизм удержания россиян - "Заповедник", выпуск 265, 21.05.23

Классификация иноагентов. Истерика Пригожина. Механизм удержания россиян - "Заповедник", выпуск 265, 21.05.23

Цветовая дифференциация иноагентов. Пиратская сага о советниках капитана "Летучего Гаагца". Политиканский кинофестиваль: "Реджеп Бальбоа", "Комическая ахинея", "Золотой ключык-чырык". Механизмы удержания россиян в границах России. Песня о враках. Смотрите в 265-м выпуске "Заповедника"!
Политика21 мая 2023 г.15:12 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.

Сообщение УНИАН

Пост в Twitter
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный дом в Белгородской области

ГУР Украины ожидает расширения масштабов операций РДК

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидеры стран Центральной Азии с президентом КНР на саммите в Сиане, 19 мая 2023 года

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Политика41 мин. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Политика21 ч. назад59:39 мин.
Дитмар Барч в Киеве во время визита в Украину, 20 мая 2023 года

Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине

Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине

Конфликты24 ч. назад
Акция протеста в Ираке против обесценивания национальной валюты - динара, февраль 2023 года

Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Экономика и бизнес9 ч. назад
Лидер боснийских сербов Милорад Додик (в центре), фото из архива

Как Милорад Додик ездил в Россию за самостоятельностью

Как Милорад Додик ездил в Россию за самостоятельностью

Политика17 ч. назад
Бойцы РДК

Унижение для Кремля: СМИ ФРГ о боях в Белгородской области

Унижение для Кремля: СМИ ФРГ о боях в Белгородской области

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу