Фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца

Сотрудникам белорусской компании TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") и связанных с фирмой проектов, проходящим по делу об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщило на своем сайте издание Zerkalo.io, которое в июле запустила экс-команда белорусского портала Tut.by.

Журналисты напомнили, что одиннадцать фигурантов вот уже четыре месяца остаются в следственном изоляторе (СИЗО). Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.

Обыски в редакции Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу были задержаны 15 человек.

Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима" правящего в Беларуси Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ.

Гендиректору Hoster.by изменили меру пресечения

В начале сентября была изменена мера пресечения гендиректору Hoster.by Сергею Повалишеву. Кроме него три человека, проходящих по делу - Юлия Чернявская, Ирина Костюченко и Екатерина Ткаченко, - находятся под домашним арестом.

До этого, 13 августа, суд Центрального района Минска признал негосударственное издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах "экстремистскими". Решение суда коснулось и Zerkalo.io. Его коллектив решил обжаловать вердикт и пообещал не прекращать работу. Претензии МВД Беларуси являются безосновательными, а сотрудники соблюдают принципы журналистики и белорусские законы, заявила команда Zerkalo.io.

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