Коронавирус: Facebook ужесточает борьбу с дезинформацией

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19, страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. DW следит за событиями вторника, 9 февраля (время московское).

++01.15++

Корпорация Facebook Inc. расширит список случаев, в которых будет удалять посты, касающиеся вопросов здравоохранения и содержащие ложную информацию. Речь идет, в частности, о записях о коронавирусе, вакцине от него, кампаниях вакцинации в целом, а также об утверждениях о том, что вирус нового типа был создан искусственно, а прививки - опасны, токсичны и вызывают аутизм. Кроме того, удалению будут подлежать группы, страницы и учетные записи, способствующие распространению подобных постов, сообщили в пресс-службе компании.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: