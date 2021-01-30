На фоне пандемии люди чаще стали ездить на собственных автомобилях

Во время пандемии коронавируса люди по всему миру стали активнее пользоваться частными автомобилями и чаще задумываться о покупке собственной машины. Это следует из результатов социологического исследования международной консалтинговой компании Capgemini, обнародованных в воскресенье, 31 января.
В опросе приняли участие 11 тысяч человек по всему миру. При этом 87 процентов респондентов указали, что предпочитают пользоваться собственным транспортным средством, чтобы чувствовать себя в безопасности во время поездки. Доля опрошенных, согласившихся с таким утверждением во время аналогичного опроса, проводившегося еще до пандемии, составляла 57 процентов.
Судя по результатам исследования, 78 процентов опрошенных по всему миру предпочитают собственное транспортное средство общественному транспорту. Для сравнения: в Германии с таким утверждением согласились 74 процента респондентов.
Желающих купить собственный автомобиль все больше
В то же время на фоне пандемии COVID-19 у потребителей по всему миру возросло желание в ближайшее время приобрести собственный автомобиль. С апреля 2020 года доля респондентов, высказавших подобное намерение, выросла в мире с 35 до 46 процентов, в Германии - с 25 до 39 процентов.
При этом около половины тех, кто сообщил о намерении купить машину, признали, что по сравнению с прошлым годом снизили свои запросы и готовы купить более компактные модели с более скромным оснащением.
Опрос проводился в 2020 году трижды: в апреле, октябре и ноябре. При этом каждый раз в нем принимали участие 11 тысяч человек из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, США, Индии и Китая. На рынки этих стран в 2019 году пришлось 62 процента мировых продаж автомобилей.
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Автор: Элла Володина