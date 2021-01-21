 Человек-плечо: ментальный тренер помогает людям во время пандемии | Учеба и работа в Германии | DW | 21.01.2021

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Учеба и карьера

Человек-плечо: ментальный тренер помогает людям во время пандемии

Он мечтал о карьере футболиста, а стал ментальным тренером. Во время пандемии его талант успокаивать и мотивировать - нарасхват.

Deutschland Der frankfurter Erfolgscoach Kelechi Onyele

Его цель - поддержать людей в их стремлении изменить ситуацию к лучшему, укрепить их веру в самих себя. "Я помогаю людям, которым нужна поддержка людей, которые, как я, не оценивают их и не подвергают критике, а понимают, потому что сами испытали разочарование в жизни, но смогли начать сначала и добиться успеха", - подчеркивает в интервью DW известный в Германии ментальный тренер Келечи Оньеле (Kelechi Onyele).

Немецкие коллеги-журналисты из общественной телерадиокомпании Hessischer Rundfunk уже даже сняли о нем фильм. Келечи Оньеле собирает огромные залы слушателей, когда делится опытом работы в сфере ментального коучинга. Но не меньше его привлекает индивидуальная работа с теми, у кого опустились руки, кто сам не может справиться со сложной жизненной ситуацией. Таких людей во время пандемии, по словам Келечи, становится все больше.

Футбол, танцы и искусство мотивации

Келечи Оньеле - немец с миграционными корнями: его родители - родом из Нигерии, сам он родился и вырос во Франкфурте-на-Майне. С детства мальчик любил футбол и мечтал о карьере профессионального футболиста, пока ему не дали понять, что реализовать эту мечту не получится, потому что есть другие ребята - лучше и талантливее, чем он. "Тогда некому было меня поддержать морально, и я, чтобы успокоить себя и не пасть духом, по вечерам начал танцевать, вкладывая в ритмы и спонтанную хореографию всю свою энергию и эмоции. Я был настолько увлечен и поглощен танцами, что сам не заметил, как ко мне пришел успех", - вспоминает Келечи Оньеле.

Он танцевал на сцене с Сарой Коннор (Sarah Connor), DJ Bobo, поп-группой No Аngels и супер-звездой Кайли Миноуг. Сначала просто параллельно подбадривал своих коллег-танцоров, которым было страшно выходить на многотысячную публику, затем его талант убеждать заметили и звезды, с которыми он работал. Кто-то из них посоветовал начать собственное дело и мотивировать людей с помощью танцев, движений. Келечи так и сделал.

Он начал собирать группы людей, увлекающихся танцами как средством освобождения от негативной энергии и мотивации на успех, входил в состав жюри телевизионных танцевальных конкурсов, а вскоре стал проводить тренинги для менеджеров и руководителей предприятий. Но самой большой на тот момент победой для молодого Келечи стало то, что немецкие футбольные функционеры, наслышанные о его любви к футболу, предложили ему должность ментального тренера молодых спортсменов.

Тренер-мотиватор Келечи и юные футболисты национальной сборной Германии

Тренер-мотиватор Келечи и юные футболисты национальной сборной Германии

"Для меня всегда было важно найти свое призвание - дело, которому я буду служить всю жизнь. И я его нашел", - убежден Келечи Оньеле. В конце 2019 года вышла в свет его книга "Ты сам - решение: секрет личности и внутренней силы" ("Du bist die Lösung: Das Geheimnis von Persönlichkeit und innerer Stärke"). Но потом началась пандемия...

Больше работы в онлайн-формате

У ментального тренера Келечи во время пандемии работы прибавилось. Он реже стал выезжать и встречаться с клиентами вживую, зато работы в режиме онлайн стало намного больше. "Из-за разницы во времени мне приходится ставить будильник на три часа ночи, когда у меня онлайн-коучинги с клиентами из США", - говорит Келечи Оньеле.

Среди его клиентов - руководители предприятий, менеджеры среднего звена, которым бывает трудно справиться с ситуацией и проблемами, возникающими в условиях работы во время пандемии. "Как мотивировать сотрудников, как поддержать командный дух и создать атмосферу взаимопонимания? Ни я, ни они никогда раньше не работали в условиях пандемии. И мы вместе учимся решать новые задачи", - подчеркивает в интервью DW Оньеле Келечи.

Во время пандемии каждому нужна поддержка 

Штеффен Фридрих (Steffen Friedrich) с раннего детства увлекался футболом. Вместе со своими двумя братьями он все свое свободное время проводил на поле. Братья сумели достичь успехов и играют в известных командах. Штеффен тоже мечтал о карьере профессионального футболиста, пока во время одного из матчей с ним не случился сердечный приступ. 

Случилось это пять лет назад. С тех пор 25-летний футболист боится стадионов: ему казалось, что как только он выйдет на поле, с ним снова случится приступ - и он умрет. Преодолеть страх Штеффену помог Келечи Оньеле. По состоянию здоровья молодой футболист уже не сможет вернуться на поле в качестве полноценного игрока, но благодаря работе с ментальным тренером, Штеффен снова посещает футбольные матчи и даже гоняет мяч.

Флорист Андреа Штанге (Andrea Stange), мать двоих детей, специализировалась на обслуживании торжеств и работала из дома. Свадьбы в прошлом году из-за пандемии откладывались до лучших времен одна за другой. Чем кормить семью, как жить без любимого дела? У молодой женщины просто опустились руки. 

Цветочное такси

"Цветочное такси"

К ней на помощь пришел Келечи Оньеле. Уже через несколько дней они вместе разработали новую бизнес-идею - "цветочное такси", которое теперь ездит по округе, доставляя свежие цветы людям на дом. Это неплохое решение проблемы, и Андреа даже решила предлагать эту услугу и после пандемии, когда жизнь войдет в свое привычное русло.

Третий пример - медсестра по уходу за престарелыми Кристине Шауб (Christine Schaub). Восемь лет назад она развелась с мужем. По вечерам и в выходные дни ее мучает тревога из-за одиночества. Нет, она не ищет нового мужа, а вот подруга ее возраста, с которой можно было бы покататься на велосипедах, прогуляться на природе или просто попить кофе, ей бы не помешала. Но Кристина не умеет заговаривать с людьми первой - ей страшно получить отказ.

Медсестра Кристине Шауб и тренера Келечи Оньеле

Медсестра Кристине Шауб многому научилась у своего тренера

Ментальный тренер Келечи Оньеле провел с Кристиной целый день в ее родном городе. "Даже во время пандемии, когда люди должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, есть возможность завязать новые знакомства", - уверен Келечи. И он доказал это: Кристине в тот же день удалось познакомиться с двумя женщинами ее возраста. Они обменялись номерами телефонов и договорились о новой встрече за чашкой кофе.

Русскоязычные клиенты ментального тренера

Среди клиентов ментального тренера есть и россияне, и выходцы из республик бывшего СССР, постоянно проживающие в Германии. Во Франкфурте-на-Майне работает много русскоязычных бизнесменов, их дети учатся в международных колледжах или частных школах-интернатах.

"Родители не всегда могут уделить своим детям достаточно внимания, поэтому они обращаются ко мне с просьбой помочь, дать детям уроки ритмики, привить любовь к танцам. Есть среди моих клиентов подростки, находившиеся на лечении в Германии и нуждающиеся в наставнике, который поможет им найти выход из той или иной жизненной ситуации. Я начинаю работать с такими детьми сначала очно, а потом продолжаю занятия в онлайн-режиме", - подчеркивает Келечи Оньеле.

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    Автор: Наталия Королева


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