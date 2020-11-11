На каких машинах ездят немецкие политики

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), все члены центрального и подавляющее большинство министров земельных правительств Германии ездят на автомобилях отечественного производства - машинах премиум класса Mercedes, BMW и Audi. Из импортных есть только один Lexus GS 300h и одна Tesla Model 3 Long Range.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) спросила 240 ведущих немецких политиков и высокопоставленных государственных чиновников, каким служебным автотранспортом они пользуются, и представила результаты опроса на онлайн пресс-конференции в среду, 11 ноября.

Исследование DUH

Самые популярные среди политиков машины с двигателями внутреннего сгорания - Audi A8 L 50 TDI quattro и A8 50 TDI quattro, BMW 740Ld xDrive, 730Ld xDrive, 730d xDrive, 750Ld xDrive, а также Mercedes-Benz S 350d 4MATIC.

Mercedes-Benz S 350

А по гибридным лидируют BMW 745e iPerformance и 745Le xDrive iPerformance, Audi A8 L 60 TFSI e quattro и A8 60 TFSI e quattro, а также Mercedes-Benz E 300e и S 560e.

Активистов DUH, впрочем, интересовали не столько марки и цены министерских автомобилей, сколько их экологичность. При этом машины канцлера, а также министров внутренних, иностранных дел, обороны, финансов и здравоохранения не учитывались. Они ездят на бронированных, технические характеристики которых из соображений безопасности держатся в тайне, а потому сравнению не поддаются.

В остальном же, как выяснилось в ходе опроса, почти половина (47%) высокопоставленного служебного автопарка составляют машины с дизельными двигателями, 43% - с гибридным приводом (plug-in), 6% - на чисто электрической тяге и 3% - классические бензиновые. Такими результатами исследования в DUH остались крайне недовольны.

"Средний показатель эмиссии СО2 машинами правительственного автопарка в этом году даже выше, чем в прошлом, - заявила на пресс-конференции замдиректора DUH Барбара Метц (Barbara Metz). - Этот показатель составляет 227 грамм СО2 на километр пробега, и это при том, что установленная в ЕС норма в два с лишним раза ниже - 95 г/км".

Чем немецких экологов не устраивают гибриды plug-in

Особенно проблематичной она считает растущую среди политиков и высокопоставленных чиновников популярность именно машин с гибридным приводом. Всего за год их доля в правительственном автопарке выросла с 31% до теперь 43%. Такие автомобили дают очень хорошие показатели на испытательном стенде, но не в повседневной езде, отметила Метц.

Гибридный Mercedes-Benz S500 eL на автосалоне в Пекине

Эксперт DUH по вопросам транспорта Доротее Заар (Dorothee Saar) привела на пресс-конференции результаты исследований, проведенных, в частности, немецким автомобильным клубом ADAC и Международным советом чистого транспорта (International Council on Clean Transportation, ICCT).

По этим данным, машины plug-in при использовании своего двигателя внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу особенно много СО2, но именно на такой, а не на электрической тяге они в основном и ездят - 82% километража по данным ICCT, когда речь идет о служебном автотранспорте.

Объясняется это тем, что чисто электрический пробег таких автомобилей очень невелик и, как правило, значительно - порой в два раза - меньше указанного в технических характеристиках. А вот расход топлива, указала Доротея Заар, наоборот, бывает в два-четыре раза выше.

"Зеленые" карточки электромобилям

В служебном автопарке немецких чиновников экологи из DUH насчитали 15 чисто электрических машин, но только семь из них они удостоили "зеленой" карточки соответствия нормам ЕС. Для пересчета киловатт в граммы СО2 на километр пути эксперты пользуются официальными данными федерального статистического ведомства о доле возобновляемых источников в общем производстве электроэнергии.

Эмиссия СО2 машинами немецкого правительственного автопарка значительно превышает нормы ЕС

Восемь немецких политиков получили "желтые" карточки, которые DUH показывает в том случае, если эмиссия СО2 служебного авто превышает допустимую норму не более, чем на 20%. 220 раз экологи выставили "красные" карточки. Пятеро из 240 опрошенных не получили никакой. Оказалось, что эти пятеро земельных министров или сенаторов из Бремена, Гамбурга и Саксонии вообще отказались от служебного автотранспорта.

В берлинском автопарке - и Tesla, и Mercedes-Benz S-Guard 600

Из тех, которые им все-таки пользуются, самой экологически сознательной DUH признала берлинскую сенатора по вопросам окружающей среды и транспорта Регину Гюнтер (Regine Günther), которая ездит на той самой Tesla.

На такой машине ездит Регина Гюнтер

Ее коллега, сенатор по вопросам городского развития и жилья Себастьян Шель (Sebastian Scheel) тоже ездит на чисто электрическом Audi e-tron 55. Но имея мощность двигателя в 300 киловатт, такая машина, по оценке DUH, заслуживает только "желтой" карточки. В отличие от таких же автомобилей других земельных министров, которые довольствуются менее мощным электродвигателем.

Берлинскую статистику, однако, портит машина правящего бургомистра. Михаэль Мюллер (Michael Müller) ездит на чисто бензиновом Mercedes-Benz S-Guard 600 Limousine 2016 года выпуска. Даже по данным автоконцерна эмиссия СО2 этой машины составляет 270 грамм на километр, по независимым исследованиям - 408!

Министр экологии - в числе антирекордсменов

Все члены центрального правительства получили "красные" карточки. Самой "экологичной" из них оказалась министр образования и научных исследований Анья Карличек (Anja Karliczek). Она ездит на дизельном BMW 730Ld xDrive, который, по независимым исследованиям, имеет 220 грамм эмиссии СО2 на километр.

Свенья Шульце - в числе антирекордсменов

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) ездит на гибридном BMW 745e iPerfomance (242 г/км). А абсолютный антирекорд поставила министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) на ее гибридном Audi A8 L 60 TFSI e quattro (286 г/км). Только 11 высокопоставленных чиновников центральных министерств ездят на чисто электрических автомобилях Audi e-tron 55 разной мощности.

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