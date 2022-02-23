 Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цветах украинского флага | Новости из Германии об Украине | DW | 23.02.2022

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Украина

Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цветах украинского флага

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", Путин распорядился ввести туда войска. Эти решения вызвали резкое осуждение в мире. DW следит за событиями среды, 23 февраля.

Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине

Россия признала независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Как заявил президент РФ Владимир Путин - в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточена мощная группировка российских войск. В этой связи на Западе опасаются разрастания военного конфликта. Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания и США приняли решение о новых санкциях в отношении России. DW следит за развитием событий среды, 23 февраля.

США вводят санкции против оператора газопровода "Северный поток - 2" 

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США вводят санкции против Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток - 2" и топ-менеджеров компании. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в Вашингтоне. До этого Германия приняла решение  об остановке процесса сертификации "Северного потока - 2".   

Бранденбургские ворота подсветили в цветах украинского флага

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Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине сегодня подсветили в цветах украинского флага. "Мы показываем нашу солидарность с людьми в Украине, многими жителями Берлина с украинскими корнями и многими россиянами, которые хотят мира в России и Украине", - сказала правящий бургомистр столицы ФРГ Франциска Гиффай.

Правительство ФРГ изучает вопрос поставок Украине оборонительного снаряжения

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Правительство ФРГ на фоне эскалации конфликта России и Украины изучает вопрос поставок украинской стороне оборонительного снаряжения, сообщает агентство dpa. В частности, Берлин интенсивно обсуждает с Киевом возможные поставки приборов ночного видения. Об этом шла речь на экстренном заседании комитета бундестага по внешней политике, в котором участвовала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Не исключено, что после окончания миссии бундесвера в Афганистане ставшее ненужным оборонительное снаряжение может быть предоставлено Украине.       

В случае вторжения РФ ожидается 5 млн беженцев из Украины  

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По оценке США, в случае военного вторжения РФ в Украину из страны будут вынуждены бежать до 5 млн человек. "Если Россия продолжит идти этим путем, согласно нашим оценкам, это может вызвать новый миграционный кризис. Один из самых крупных, с которым когда-либо сталкивался мир, -  5 млн человек, которые изгнаны или бежали", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд перед началом заседания Ассамблеи ООН.      

Главы украинских церквей призвали Путина к миру   

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София Киевская

София Киевская

Главы украинских религиозных объединений обратились с призывом к миру к президенту РФ  Владимиру Путину. "Мы ответственно и единогласно подтверждаем, что народ Украины не хочет войны, и мы считаем общей обязанностью верующих закончить ее, пока не поздно", - написали члены Всеукраинского Совета церквей в письме к Владимиру Путину, призвав его к диалогу ради восстановления мира. К 16 членам совета, представляющего интересы более 95 процентов религиозных общин в Украине, присоединился и глава РПЦ Московского патриархата.   

Бавария отказывается от проекта по производству "Спутника"

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал действия России в Украине - признание "ДНР" и -ЛНР" "неприемлемым нарушением международного права". Бавария полностью поддерживает действия правительство ФРГ. В этой связи "проекта по производству российской вакцины "Спутник" в Баварии не будет", написал Зёдер в своем телеграм-канале.

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