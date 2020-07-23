 Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро | Новости из Германии об Украине | DW | 23.07.2020

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Украина

Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро

Годовая программа макрофинансовой помощи Украине предусматривает 2 транша по 600 млн евро. Евросоюз ожидает от Киева усиления независимости судов и роста прозрачности системы госуправления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и еврокомиссар Валдис Домбровскис в Брюсселе

Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис в Брюсселе

Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Соответствующий меморандум и кредитное соглашение были подписаны в рамках встречи исполнительного зампреда Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюсселе в четверг, 23 июля. Выделяемая сумма существенно превышает те, что Брюссель предоставляет своим партнерам, подчеркнул Домбровскис. По его словам, подобный шаг демонстрирует поддержку Брюсселем планируемых Киевом реформ. "Приблизить Украину к ЕС - наша общая цель", - резюмировал он.

Определены условия получения Украиной траншей ЕС

Программа продлится 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления меморандума в силу. Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий, среди которых - повышение прозрачности медицинских закупок, реформа налоговой и таможенной администраций, усиление независимости и эффективности судебной власти, рост прозрачности системы государственного управления, а также принятие в первом чтении законопроекта о создании органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.

Новая программа помощи является "довольно амбициозной, однако реалистичной", отметил украинский премьер. По мнению Шмыгаля, "ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС". Согласованные меры добавляют официальному Киеву "уверенности в экономической стабильности страны и продолжении реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан", подчеркнул премьер.

Помимо продолжения системных реформ в Украине, участники встречи обсудили укрепления торговли с Евросоюзом и противостояние агрессии России. Киев и Брюссель рассчитывают в октябре провести саммит Украина - ЕС, добавил Шмыгаль.

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