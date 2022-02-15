Эрдоган в Киеве. Станет ли Турция посредником в конфликте вокруг Украины

На фоне угрозы войны между Россией и Украиной для Анкары многое стоит на кону. Турция стремится сохранять хорошие отношения с обеими странами. Вторжение России в Украину поставило бы Анкару перед сложным выбором между Москвой и Киевом. Поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган уже сейчас хочет играть роль посредника. 3 февраля 2022 года турецкий лидер прибыл в Киев. После чего с визитом в Анкаре ожидают президента России Владимира Путина. Может ли Эрдоган своими дипломатическими усилиями снизить градус противостояния?

Турция в роли посредника?

Многие эксперты считают, что нет. Среди них и турецкий политолог Айдин Сезер. Он полагает, что Эрдоган не может выступать как независимый посредник, поскольку Турция является страной-членом НАТО и должна занимать позицию альянса. Кроме того, добавляет он, Москва постоянно отклоняла все предложения Анкары по снижению эскалации.

Турция поставляет Украине беспилотники Bayraktar

Профессор Раджип Кутай Карача, эксперт по международным отношениям из Университета в Стамбуле, также не верит в успех инициативы Эрдогана. Ведь на последнем саммите Турция - Украина Эрдоган еще раз подчеркнул, что окажет полную поддержку Киеву. Фактически он не признал аннексированный Крым российским, к тому же представил себя в роли защитника крымских татар и гордо сообщил о строительстве мечетей и жилья для них, указывает профессор.

Между тем Москва и без того недовольна поставками Турцией ударных дронов Украине. Несколько недель назад Владимир Путин раскритиковал Анкару за это и сообщил о том, что эти беспилотники замечены в Донбассе, где их используют против пророссийских сепаратистов. Путин также обвинил Турцию в том, что она поддерживает Киев, и призвал Анкару переосмыслить свою политику в отношении Украины.

Турция зависима от российского газа

Отношения между Россией и Турцией хотя и тесные, но сложные. Анкара, входя в НАТО, например, охотно покупает российские средства ПВО, несмотря на неодобрение и возмущение со стороны НАТО и США. При этом в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и в Украине она выступает оппонентом России. Но между Москвой и Анкарой сохраняются хорошие экономические отношения. Кроме того, Турция зависит от поставок российского газа.

Почти все потребности в энергоносителях страна на Босфоре покрывает за счет их импорта. В 2020 году потребление газа в Турции составило 48,1 млрд кубометров, из них 33,6 млрд она получила из России. Насколько Анкара зависима от поставок энергоносителей из-за рубежа, наглядно показали последние недели. После того как из-за технических проблем Иран приостановил поставки газа в страну, турецкая промышленность была вынуждена несколько дней простаивать.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи, сентябрь 2021 года

Зависимость Турции от импорта энергоносителей беспокоит аналитика Мехмета Догана. "Давайте исходить из самой худшей ситуации. Если эскалация конфликта произошла бы летом, и Россия перекрыла бы газовый кран, то цены на газ выросли бы в разы, и мы вынуждены были бы перейти на дорогой сжиженный газ, - рассуждает Доган. - Но если бы это произошло зимой, и Россия остановила бы поставки газа, то у Турции вообще не было бы шансов. Это стало бы смертельным ударом для нас". Турция зависит не только от поставок российского газа, но и от туристов из РФ. Кроме того, Россия для Турции - важный рынок сбыта аграрной продукции.

Но и Украина приобретает все большее значение для Анкары. По данным Бурака Пехливана, руководителя турецко-украинского предприятия, который 12 лет живет в Киеве, Турция в 2020 году была страной, которая больше всего инвестировала в Украину. В своем Telegram-канале Пехливан регулярно сообщает об экономических связях обеих стран. По его данным, турецко-украинский товарооборот в последний год составил 7,5 млрд долларов.

Большие потери

В случае вторжения России в Украину Турция столкнется с серьезными последствиями, например, в том, что касается энергоснабжения страны. Поэтому Анкара всеми силами пытается предотвратить эскалацию кризиса вокруг Украины. Ведь испытывающая проблемы турецкая экономика понесла бы от этого большие убытки, и рухнули бы планы Эрдогана привлечь в страну инвестиции.

В Киеве Эрдоган будет демонстрировать поддержку своему коллеге Владимиру Зеленскому. Но не этот визит станет решающим, а встреча Эрдогана с Путиным, полагают многие эксперты. Именно поездка Путина в Анкару покажет, захочет ли он дать Анкаре шанс выступить в роли посредника, и если да, то за какую ответную услугу.

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