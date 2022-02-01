Зеленский: Украина подпишет торговое соглашение с Турцией

Украина готовится подписать соглашение о свободной торговле с Турцией в течение ближайших двух дней, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Раде во вторник, 1 февраля.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал - подписать соглашение о ЗСТ (зона свободной торговли. - Ред.) с Турцией уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал президент Украины.

По данным турецкого информагентства Anadolu, в 2021 году объем товарооборота между Украиной и Турцией составил 5 млрд долларов. Целью правительств обеих стран является его увеличение до 10 млрд долларов, пишет агентство.

Украинские СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Украину в течение первой недели февраля.

Ранее, в декабре 2021 года, Турция предложила стать посредником на переговорах между президентами РФ и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, - направленных на снижение напряженности в отношениях между двумя странами.

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