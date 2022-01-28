Зеленский хочет вести переговоры с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добивается участия США в процессе переговоров о деэскалации у украинских границ. "Я бы хотел, чтобы у нас была переговорная площадка в формате США - Украина - Россия", - сказал он в пятницу, 28 января, на встрече с иностранными журналистами в Киеве. По мнению Зеленского, этот формат мог бы вестись параллельно с "нормандским" форматом, в котором участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.

"Я каждый раз предлагаю те или иные шаги от нашего государства. И я верю, что президент Байден может нам помочь", - резюмировал глава украинского государства.

Необходимость шагов со стороны РФ

Со стороны Москвы он ждет конкретных шагов, которые подтверждали бы отсутствие намерений напасть на Украину и готовность к переговорам. Президент высказал недоумение тем, что Россия сконцентрировала такое число военных у границ с Украиной и столь часто проводит маневры. "Зачем сейчас учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно. Может быть любая провокация. Большое скопление войск - просто большие риски", - сказал Зеленский.

По его словам, если у России есть вопросы к Украине, то нужно встречаться и разговаривать, а не "стягивать к украинским границам войска и пугать простых граждан".

"Эскалации на границах не наблюдается"

"Последние недели мир ощущает угрозу начала масштабной эскалации. Что на этот счет Украина может сказать миру? Мы живем так последние восемь лет", - заявил президент в тот же день на встрече с послами иностранных государств. Он подчеркнул, что руководство Украины осознает все возможные риски и угрозы и понимает, что делать для их преодоления.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем раньше, - утверждает Зеленский. - Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений".

Иностранное присутствие и инвестиции

Послов он попросил не уезжать из страны на фоне угрозы российского вторжения. "Самое простое - быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу, дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", - сказал глава украинского государства.

Он указал на выведение инвестиций после начала сообщений о возможном полномасштабном вторжении России. "12,5 млрд вывели денег из Украины", - сказал Зеленский, не уточнив, о какой валюте идет речь.

Иностранных инвесторов президент призвал активно вкладывать в Украину, подчеркнув, что для страны важны любые сигналы поддержки со стороны партнеров. "Вопрос не в размере. Но если тот или иной бизнес хочет защитить наше государство, верит в его стабильность и подставляет плечо, а не ногу, хочет быть дружественным, мощным партнером, тогда - пожалуйста", - отметил Зеленский, добавив, что вопрос получения быстрой прибыли от таких инвестиций сегодня не стоит.

Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военных РФ

Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать войска к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие подобных планов.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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