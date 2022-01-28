Лавров отрицает планы России напасть на Украину

Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров. "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - указал Лавров в интервью российским радиостанциям в пятницу, 28 января.

Одновременно он сообщил, что переговоры с НАТО и США по российским "требованиям безопасности" продолжаются. Говоря о полученных Москвой два дня назад ответах, глава МИД РФ заявил: "Там есть рациональные зерна по второстепенным вопросам".

В Москве готовят варианты реакции на ответы НАТО и США

По словам российского министра, сейчас РФ готовит ряд вариантов реакции на ответы Вашингтона и НАТО, а соответствующее решение после предложений различных ведомств примет президент страны Владимир Путин. Письмо он назвал НАТО "идеологизированным", а ответ США в сравнении с ним - "чуть ли не образцом дипломатического приличия".

Между тем введение Соединенными Штатами новых санкций, включающих отключение от контролируемых Западом финансовых систем, будет "эквивалентно разрыву отношений", предупредил Лавров.

Кроме того он сообщил, что проведет в тот же день телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), а в ближайшие две недели состоится встреча с представителями США по вопросам работы дипмиссий. "Мы предлагаем обнулить все, что было", - отметил Сергей Лавров, указав на закрытие ряда российских диппредставительств в США во время президентства Барака Обамы.

Конфликт России и Запада

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения, среди которых называлось возможное отключение России от SWIFT и отказ от запуска достроенного газопровода "Северный поток - 2".

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