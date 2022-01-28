AI: Война против Украины обернется разрушительными последствиями

Угроза российского вторжения в Украину уже затрагивает права миллионов людей в этой стране и за ее пределами, а последствия реальных военных действий будут еще разрушительнее, заявила международная правозащитная организация Amnesty International (AI). "Новейшая история Украины отмечена конфликтом с участием российских войск в Донбассе и незаконной аннексией Крыма. И там, и там семьи и целые общины были разлучены, а вооруженные люди безнаказанно попирали права гражданских лиц", - указала генеральный секретарь AI Аньес Калламар, слова которой цитируются в пресс-релизе организации, распространенном в пятницу, 28 января.

Калламар предупредила об угрозе жизни как людей в регионе, так и гражданской инфраструктуре, вероятном лишении населения средств к существованию и возможной острой нехватке продовольствия. Кроме того, вооруженный конфликт потенциально может вызвать массовое перемещение беженцев, говорится в заявлении. "Страшно представить, каких масштабов может достичь миграционный кризис в случае эскалации боевых действий в Украине. Это будет гуманитарная катастрофа континентального масштаба, когда миллионы беженцев будут искать защиты в соседних европейских странах", - заявила Аньес Калламар.

AI о "вопиющем пренебрежении к международному праву" военных РФ

Amnesty International напомнила, что российские войска о нарушали международное право в ходе других военных конфликтов в последние годы, в частности в Сирии, и не несли за это ответственности. В связи с этим организация крайне обеспокоена вероятностью их повторения в случае войны в Украине. "История военных интервенций России - будь то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания на собственной территории в Чечне - отмечена вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву", - подчеркнула Калламар.

Она указала на неоднократное нарушение законов войны военными РФ, которые "не защищали мирных жителей и даже напрямую нападали на них". "Российские силы совершали неизбирательные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда явно преднамеренно наносили удары по гражданским лицам и объектам, что составляет военное преступление", - отметила глава Amnesty International.

AI предупредила о геополитических последствиях для всего мира

В организации также предупредили о геополитических последствиях вторжения РФ в Украину для всей планеты. "Дальнейший вооруженный конфликт в самом центре Европы с участием ядерной державы и возможным вовлечением других стран угрожает подорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире", - отметила далее Калламар.

Эскалация конфликта Запада и России "потенциально может привести к более активному вмешательству сторон в региональные конфликты по всему миру, использованию энергетической политики в качестве оружия и породит еще больше стран, готовых применять военную силу в качестве инструмента своей внешней политики", уверена правозащитница.

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Переговоры с РФ пока не приносят результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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